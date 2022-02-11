İZSU İzmir su kesintisi: 11 Şubat 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Şubat Cuma günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Şubat Cuma İzmir su kesintisi saatleri...

11 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: KARABAĞLAR

Mahalleler: METİN OKTAY, ADNAN SÜVARİ, ŞEHİTLER, POLİGON

Kesinti Süresi: 11.02.2022 saat 16:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: 52/11 sokak no. 16 için

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İlçe: KARABURUN

Mahalleler: İNECİK

Kesinti Süresi: 11.02.2022 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: KAYNARPINAR KÜME EVLERİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

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İlçe: KİRAZ

Mahalleler: UMURCALI, ÇÖMLEKÇİ, İSTİKLAL

Kesinti Süresi: 11.02.2022 saat 10:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: UMURCALI MAHALLESİ VE ŞEMSİLER KEMER TERFİ HATTININ BULUNDUĞU BÖLGEDE GEDİZ EDAŞ AŞ. NİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPMASINDAN DOLAYI UMURCALI MAHALLESİ ÇÖMLEKÇİ OVA MEVKİİ VE MERKEZ İSTİKLAL MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.

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İlçe: NARLIDERE

Mahalleler: ILICA

Kesinti Süresi: 11.02.2022 saat 15:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: BAYRAK SOKAK GİRİŞİ VANA KAPALI

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İlçe: SEFERİHİSAR

Mahalleler: HIDIRLIK

Kesinti Süresi: 11.02.2022 saat 14:35 ile 16:40 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI ADAKENT SİTESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR

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İlçe: SELÇUK

Mahalleler: 14 MAYIS

Kesinti Süresi: 11.02.2022 saat 15:25 ile 17:00 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: ZEYNEL IRMAK CAD VE KOLLARI İÇİN

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