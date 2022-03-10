İZSU İzmir su kesintisi: 10 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10Mart Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10Mart Perşembe İzmir su kesintisi saatleri...

10MART İZMİR SU KESİNTİLERİ

İlçe: ÖDEMİŞ

Mahalleler: OGERÇEKLİ, KIŞLA

Kesinti Süresi: 10.03.2022 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI GERÇEKLİ VE KIŞLA MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.

-------------

İlçe: MENEMEN

Mahalleler: 29 EKİM

Kesinti Süresi: 10.03.2022 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Açıklama: Sanayi Bölgesi

-------------

İlçe: KİRAZ

Mahalleler: YENİ

Kesinti Süresi: 10.03.2022 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Açıklama: MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Haberler.com - Gündem