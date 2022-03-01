İZSU İzmir su kesintisi: 1 Mart 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Mart Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Mart İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR (Haberler.com) - İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Mart Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Mart Salı İzmir su kesintisi saatleri...
1 MART İZMİR SU KESİNTİLERİ
İlçe: ALİAĞA
Mahalleler: BOZKÖY
Kesinti Süresi: 01.03.2022 saat 09:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Açıklama: ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
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İlçe: BORNOVA
Mahalleler: İNÖNÜ
Kesinti Süresi: 01.03.2022 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: ÖZDAR CADDESİ SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
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İlçe: KARABAĞLAR
Mahalleler: FAHRETTİN ALTAY, ÜÇKUYULAR, ESENTEPE, GENERAL KAZIM ÖZALP
Kesinti Süresi: 01.03.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Açıklama: Oyak pompa istasyonunda elektriksel çalışma yapılacağından belirtilen süreler içinde bölgeye su verilemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.