İzsu Hizmet Değil Eziyet Ediyor"

Cumhur İttifakı'nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, ilçenin neredeyse her sokağında ve caddesinde içme suyu boru patlağının olduğunu, suların boşa aktığını belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, çok sayıda sokak ve caddede İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) patlak boru hatlarından akan sular nedeniyle vatandaşın mağduriyet yaşadığını, İZSU'nun yapılan ihbarlara ilgisiz kaldığını savundu.

İçme suyunun her millete nasip olmayan milli bir servet olduğuna dikkati çeken Yılmaz, milli değerlerin korunması gerektiğini ifade etti.

İZSU'nun ilgisizliğinden yakınan vatandaşlarla görüşen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sular boşa akıyor maalesef İZSU bakamıyor. Millet su baskınlarından korkuyor. Akan sularla oluşan hendeklerin arasında arabalar yol bulmaya çalışıyor. Lastikler yarılıyor, araçların alt takımları kısa sürede dökülüyor. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği büyük risk altında. İZSU'yu ivedilikle göreve davet ediyorum. Gaziemir'in neredeyse her sokağında ve caddesinde içme suyu boru patlağı var. Sular boşa akıyor, maalesef İZSU bakamıyor. Gaziemir'de boşa akan içme suyu milletimizin ortak malıdır. Onda tüyü bitmemiş yetimin de hakkı vardır. Boşa akan her damla suyun parasını vatandaştan almasını bilen İZSU milletimizin sabrını daha fazla zorlamasın."

Yılmaz, Denizli'de yaptığı belediye başkanlığı ile büyük başarıya ulaşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile birlikte ilçenin unutulmuşluğuna son vereceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA