İZSU Hem Zamandan Hem De Maliyetten Kazanıyor

Foça Ilıpınar'ın ardından hem Su Ürünleri hem de Sebze Hali'ne paket arıtma kurmaya başlayan İZSU,4. tesisi Aliağa'nın Çaltılıdere Mahallesi'nde hizmete alacak.

Avrupa Birliği standartlarında arıtılan yıllık kişi başına atık su miktarıyla yüksek gelirdüzeyine sahip ülkelerdeki oranları yakalayan İzmir, şimdi de "paket arıtma hamlesi" başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla peşpeşe paket arıtma tesisleri kurmaya başladı.

İZSU, atık suların personel gerektirmeden,minimum alanda otomatik olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin ilkini Foça'nın Ilıpınar Mahallesi'nde işletmeye aldı. Buca'da hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali ile Sebze Hali'nde de birer paket atık su arıtma tesisi kurma çalışmalarına başlayanİZSU, son olarak Avrupa standartlarında ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurduğu Aliağa'da da,tesise uzak yerleşim yeri olan Çaltılıdere'nin evsel atık sularını arıtmak için paket arıtma kurulumuna başladı. Yaklaşık 1.2 milyon liraya mal olacak tesis, önümüzdeki Temmuz ayında hizmete girecek. Bu yatırım kapsamında, Çaltılıdere'ye 1.7 kilometrelik kanal şebekesi de döşenecek.Tesis günde 130 metreküp a tık su arıtacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Paket arıtmada atık sular, öncelikli olarak fiziksel arıtmadan geçiriliyor. Evsel atıklar ızgara yapısından geçirilerek atık su içinde yer alabilecek veya tesisat ve ekipmanına zarar verebilecek iri katı maddelerden temizleniyor. Daha sonra ön çökeltim havuzunda çökebilen maddeler atık sudan uzaklaştırılarak dengeleme havuzuna iletiliyor. Buradan paket atık su arıtma tesisine sabit ve homojen karekterdeki atık su girişi sağlanıyor. Atık sular dengeleme havuzunda yer alan atık su pompası ile biyolojik arıtmanın yapılacağı paket üniteye iletiliyor. Atı sular, paket içinde doldurma, havalandırma, çökeltme, boşaltma ve fazla çamur uzaklaştırma işlemlerinden geçiyor. Havalandırma aşamasında atık suya oksijen verilerek mikroorganizmaların gelişmesi ve bunlar sayesinde kirletici organik maddelerin parçalanarak tüketilmesi amaçlanıyor . Bu aşamada yeni mikroorganizma ve inorganik maddeleri içeren floklar meydana geliyor. Böylece atık suyun arıtılması sağlanıyor. Standartlara uygun şekilde arıtılan su, son olarak klorlama ünitesine gönderilerek bakteriler ve parazitleri yok ediliyor.

İÇME SUYU İÇİN DE PAKET ARITMA

Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, paket atık su arıtma tesislerinin dışında, İzmir'in ihtiyaç duyulan yerleşimlerine TSE standartlarında su verebilmek için "paket içme suyu arıtma" tesisleri de kuruyor. Tıpkı atık su paket arıtmalar gibi minimum alanda ve personel gerektirmeden "otomatik" olarak çalışan paket içme suyu arıtmalarının kent genelinde sayısı 30'a ulaştı.