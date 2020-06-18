İZSU'dan tam kadro ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZSU'dan tam kadro ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü idari heyeti tam kadro Tire'yi ziyaret etti.

İZSU'dan tam kadro ziyaret
18.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:28

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Genel Müdür yardımcıları Onur Demirci, Filiz Yıldırım, İZSU İşletme Bakım Onarım Daire Başkanı Aydın Korkmaz, İZSU Projeler Daire Başkanı Mürüvvet Kılıç, İZSU Kanal Projeler Şube Müdürü Serdar Sadi, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran tarafından Tire'de ağırlandı. İZSU Tire İşletme Bakım Onarım Şube Müdürü Deniz Soman da İZSU yetkililerinin ziyaretine eşlik etti.

Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi ortak projeleri, Çöplen Dere ıslahı, alt yapı sorunlarının çözümü ve Tire köylerinde bulunan dere ıslahları görüşüldü. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve beraberindeki heyet ilçenin ihtiyaçları noktasında yapılması gerekenleri yerinde inceledi.

İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve ekibine ilgi ve alakaları için teşekkür eden Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran "Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe Bey, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan Hanımefendi başta olmak üzere ilçemizin ihtiyaçları noktasında Büyükşehir bürokratlarına ziyaret gerçekleştirmiştik. Bu ziyaretimizin geri dönüşümleri umut ettiğimiz gibi oldu ve bugün İZSU yetkililerini ilçemizde ağırladık, tespitlerimizi yerinde gösterdik, çözüm önerilerimizi sunduk. Bu bağlamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer başta olmak üzere ekibine şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim "dedi.

Güncel Manşet

Haberler

Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur Haber
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
İstanbul'un güzide ilçesindeki derenin son hali vatandaşı isyan ettirdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Ankara Elazığ Arsenal
Şu an buradasınız: İZSU'dan tam kadro ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 12:43:11. #1.14#
title