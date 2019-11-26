İZSU'dan 2020 için 3 milyarlık bütçe

26.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:21

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı bütçesi dün akşam oy çokluğuyla kabul edildi. İZSU Genel Kurulu'nda görüşülen 2020 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Taslağı geçen yıla kıyasla yüzde 21'lik artış gösterdi. İZSU'nun 2020 yılı bütçesi 2 milyar 989 milyon 481 bin TL olarak belirlendi. Kurulda, bütçenin yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık bölümünün yatırımlara harcanması kararlaştırıldı.

En büyük pay içme suyuna

İZSU'nun 2020 yılı bütçesinde aslan payı içme suyu çalışmalarına ayrıldı. İzmir, sağlıklı ve sürekli suya erişimin sağlanması için önümüzdeki yıl 670 milyon liranın üzerinde harcama yapacak. Atık su yönetimi kapsamındaki faaliyetler içinse bütçeden 623 milyon TL kullanılacak. Yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılması faaliyetlerine yaklaşık 67 milyon lira ayıran İZSU Genel Müdürlüğü, sel ve taşkınları önlemek amacıyla da gerekli yatırımları hayata geçirecek.

Bütçe görüşmeleri sırasında bazı konulara açıklık getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarımızla İzmir Körfez'ini yüzülebilir hale getirmeye dair çok önemli adımlar atıyoruz. Bugün arıtma tesislerimiz Türkiye'nin en iyisidir. Bu, yurtdışında da iftiharla dile getirdiğimiz bir konu. 66 arıtma tesisimizin İzmir'de arıttığı su miktarı, yüzde 97 ile Türkiye'nin en yüksek oranıdır" dedi. İZSU'nun gelir ve giderleri arasında farkın yadırganmaması gerektiğini ifade eden Soyer, "Ne belediye şirkettir, ne de vatandaş müşteri. Biz bu hizmeti üretmek zorundayız" diye konuştu.

Artan enerji giderleri su zammına neden oldu

Tüm kamu kuruluşlarında görülen fiyat artışlarının bir benzeri İZSU'da da yaşandı. 2020 yılında artan enerji giderleri nedeniyle su fiyatının yaklaşık yüzde 15 oranında arttırılması kararlaştırıldı. Bütçe ve Performans Programı hakkında görüşlerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, yılbaşından itibaren geçerli olacak zamma da değindi. Özuslu, "2018 Eylül ayı ile 2019 Eylül ayları toplam maliyet bedelleri karşılaştırıldığında bu dönemde enerji giderleri yüzde 46, kimyasal ve diğer girdi fiyatları yüzde 28 artmıştır ve bu artışın maliyetleri etkilemesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Hazinenin yüzde 20 ile borçlandığı ülkemizde yüzde 15 artış anlaşılabilir bir rakamdır" dedi.

İzmir'de 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak yeni kademeli tarifeye göre konutlarda kullanılan 0-13 m³ arasındaki tüketimlerde suyun metreküp fiyatı 4,33 TL yerine 4,98 TL olacak. 14-20 m³ arasındaki tüketimlerde 4,69 TL yerine 5,39 TL; 21 m³ ve üzerindeki tüketimlerde ise 9,65 TL yerine 11,10 TL ödenecek. Konut dışı kademesiz tarife ise 11,06 TL'den 12,72 TL'ye yükseltilecek.

Kaynak: Bültenler