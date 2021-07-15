İZSU bayramda yaşanabilecek yoğun su tüketimine karşı hazırlıklarını yaptı

Yaz aylarında artan su tüketimini kesintisiz karşılamak için önlem alan İZSU Genel Müdürlüğü, bayramda yaşanabilecek yoğunluğa karşı da hazırlıklarını tamamladı.

Yaz aylarında artan su tüketimini kesintisiz karşılamak için önlem alan İZSU Genel Müdürlüğü, bayramda yaşanabilecek yoğunluğa karşı da hazırlıklarını tamamladı. Foça ve Torbalı'ya hizmet verecek 2 yeni su deposu bayram öncesi hizmete girmiş olacak.

Sağlıklı ve kesintisiz su için kent merkezinde olduğu kadar ilçelerde de hizmet kalitesini en üst seviyelerde tutmayı hedefleyen ve yaz aylarında nüfus artışı yaşanan bölgelerdeki yatırımlarını hızlandıran İZSU, bayram tatilinde olası sorunlara karşı önemlerini alıyor. Yapılan yoğun çalışmalar kapsamında Foça ve Torbalı'ya hizmet edecek 2 yeni su deposu da bayram öncesinde devreye alınacak.

Foça'da İZSU Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, içme suyu iletim hatları ile su şebekesi yenileme çalışmaları tamamlandı. Yaşanan arızaların ve su kaçaklarının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Foça'nın 40 yıllık içme suyu hattı yenilendi. Eskiyen ve kaçaklara neden olan 100 kilometrelik imalat çalışması ile birlikte günlük 5 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun maliyeti toplamda 58 milyon lirayı buldu. Devreye alınacak yeni su deposu, Foça'nın tüm içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Küçük Menderes Havzası'nın önemli ilçelerinden biri olan Torbalı'ya son 2 yılda 234 milyon liranın üzerinde yatırım yapan ve içme suyu hatlarını yenileyen İZSU, bölgeye hizmet edecek 7 bin 500 metreküp kapasiteli yeni su deposunu da bayram öncesinde devreye alınacak. Yeni depo devreye alındığında Ertuğrul ve Sanayi mahallelerinde hizmet veren depolar devre dışı bırakılacak.

Kaynak: Habermetre