İzsu, 14 Depo İçin 3.2 Milyon Lira Harcayacak

Tire bölgesinin evsel atıklarını arıtmak için 10.9 milyon liralık ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, şimdi de ilçedeki 14 su deposunun bakım ve onarımını yapacak. Geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalar 3.2 milyon liraya mal olacak.

Çevre yerleşimlerde ve ihtiyacı olan bölgelerde içme suyu şebekelerini yenilerken suyun toplandığı depoları da bakımdan geçirdiklerini söyleyen İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, ayrıca Tire'de yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını önlemek amacıyla 7 su kuyusu açtıklarını da dile getirdi.

İZSU'NUN İLÇEDE YENİLEYECEĞİ SU DEPOLARI ŞUNLAR:

Börekçibağı Terfi ve Deposu, Ödemiş Kavağı Terfi ve Deposu, Yahşibey Terfi ve Deposu, Turan Kısık Ana İçme Suyu Deposu, Toptepe -1, Toptepe 2 İçme Suyu Deposu, Buğdaydede Deposu, Ekinhisarı Deposu, Havuzlu Deposu, Kaplan Deposu, Gökçen Mahallesi Deposu, Kireli Mahallesi Deposu, Mahmutlar Mahallesi Deposu, Peşrefli Mahallesi Deposu.