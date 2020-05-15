İZSİAD üyelerine online ilkyardım eğitimi
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İZSİAD üyelerine online ilkyardım eğitimi

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Üye İlişkileri Komisyonu tarafından hazırlanan İzmir Serbest Bölge İşyeri Hekimi Dr. Esat Hoşgönül'ün katılımıyla gerçekleşen ilkyardım eğitimi internet üzerinden yapıldı.

İZSİAD üyelerine online ilkyardım eğitimi
15.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:08

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ilkyardım eğitimlerinin günlük hayatta çok önemli olduğunu söyledi. Her an insanlara müdahale etmek zorunda kalınabileceğini ifade eden Küçükkurt, "İş ve sosyal yaşantımızda ilkyardım bilgisine sahip olmak çok değerli. Ambulans gelene kadar anlık müdahaleler, insan hayatını kurtarabilir. Bu yüzden İZSİAD olarak ilkyardım eğitimlerine önem veriyoruz" dedi.

"İnsanlar, karada boğularak ölüyor"

İnsan vücudunda 30 trilyon hücre olduğunu ve hücrelerin bir trilyonunun beyinde olduğunu ifade eden Dr. Esat Hoşgonül, insan beyninin oksijensizliğe beş dakika dayandığını ifade etti. Soluk borusuna cisimlerin kaçmasının sık rastlanan bir vaka olduğunu vurgulayan Dr. Hoşgönül, "Bireyin, soluk borusuna bir madde kaçtığında öksürebiliyorsa asla müdahale etmeyin. Kişi nefes alamıyorsa müdahale edilmeli, bireyin sırtına beş kere vurmalı ya da alttan diyafram sıkıştırılarak müdahale edilmeli. İnsanlar genelde karada boğularak ölüyorlar. Bayılma vakalarında kişi bilincini kaybettiği için küçük dili soluk borusunu kapatabilir o yüzden baygın kişi yan yatırmamız gerekiyor" dedi.

"Kalp krizinde asprin çiğnettirilmeli"

Vücutta 4.5 litre kan bulunduğunu ve 1.5 litre kan kaybında ölüm olabileceğini vurgulayan Dr. Hoşgönül, kanamalı yaralanmalarda ayakları yukarı kaldırarak kişinin ihtiyacı olduğu kanın organlara ulaşmasının sağlanacağını söyledi. Uzuv kopmalı yaralanmalarında organın suyla direkt temas ettirilmemesi gerektiğini belirten Dr. Hoşgönül, "Kalp krizi riski artık her yaş grubunda görülebiliyor. Kalp krizi geçiren bir kişiyi hemen anlayabilirsiniz. Kalp krizi anında kişi hemen oturur bir hale getirip temiz hava almasını sağlamak gerekir. Kalp krizi anında kişi panik halinde olacağı için yatıştırıcı cümlelerle sakinleşmesi sağlanmalı ve ambulans gelene kadar asprin çiğnetilmeli" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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