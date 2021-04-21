İZSİAD üyeleri başarı hikayelerini anlatmaya devam ediyor

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İZSİAD), gelenekselleşen Başarı Hikayeleri Sohbetleri'ne Asrın Grup Yönetim Kurulu Başkanı, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BASİFED Yönetim Kurulu Üyesi Ali Talak konuk oldu.

İş yaşamında farklı alanlarda çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Talak, "Haritacılık, gazetecilik, gayrimenkul, spor kulübü yöneticiliği, birçok alanda faaliyet gösterdim. Sosyal bir insanım, farklı iş kollarında bulunmayı seviyorum" dedi.

Toplantının açılışında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Birbirini daha iyi tanımaya vesile olan Başarı Hikayeleri Sohbetleri'ne İZSİAD üyelerinin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Küçükkurt, "Bu hafta sıfırdan başarıyı yakalamış olan Ali Talak'ı dinleyeceğiz. Kendisini kutluyorum" diye konuştu.

10 yaşında iş hayatına atıldı

Asrın Grup Yönetim Kurulu Başkanı, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BASİFED Yönetim Kurulu Üyesi Ali Talak Başarı Hikayeleri Sohbetleri'ne konuk olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sivas doğumlu olduğunu söyleyen ve inşaat ustası babasına yardım ederek iş yaşamına atıldığını belirten Ali Talak, "Babamın işçilerini sabah 6'da uyandırmak için babam beni gönderirdi, 10 yaşında iş hayatına atıldım diyebilirim" dedi.

Ekonomik şartlar nedeniyle liseyi tamamlayamadığını anlatan Talak, "Köye gelen haritacıların yaptığı çalışmalar ilgimi çekmişti. Okulu bırakınca o haritacıların yanında çıraklık yapmaya başladım. Ailem ilk başta istememişti ama ben direndim, çalışmak istedim" dedi. Türkiye'nin birçok ilinde haritacılık yaptığını söyleyen Talak, "Türkiye'yi karış karış bilirim. İller, ilçeler, köyler birçok yerde çalıştım" dedi.

Çok çalıştı, hiç yılmadı

Ev ölçmeye, krokiciliğe 14-15 yaşında başladığını anlatan Talak, "Günde 300 köşe ölçülür, ben 450 köşe ölçüyordum. Amacım işi öğrenmekti. Öğrendim de" dedi. Haritacılığın sürekli mobil olmayı gerektirdiğini söyleyen Talak, "Yerleşik düzene geçmek istedim, uygulama haritacılığına başladım. Buca Şirinyer'de ofis açtım. Çok tutmayınca 1993 yılında Çiğli'ye geldim. Borç bularak taşındım" diye konuştu.

Çiğli'nin o dönemde bu işe açık olduğunu belirten Talak, "İyi işler alıyorduk. Ama lise terk olduğum için imza yetkim yoktu. Ben de liseyi dışardan bitirdim, üniversite için de Azerbaycan'dan devam zorunluluğu olmadan Bakü Devlet Üniversitesi'ne kayıt oldum. 7 senede okulu bitirdim, diplomayı aldım. Böylece geç de olsa eğitim hayatımı da tamamladım" dedi.

"Gayrimenkul işine bir fırsat ile girdim"

100 metrelik 2 bin TL'ye bir arsayı bir dostundan satın alarak şans eseri gayrimenkul işine girdiğini söyleyen Talak, "Tapuya gittim, yan parselle birleşmesi gereken, tevhidli bir arsa olduğu ortaya çıktı. Yan arsanın sahibi Ziraat Bankası'ymış. İhaleye çıkmış, satılmamış, 120 metrelik arsayı da 1200 TL'ye aldım. Bir müşteri çıktı 5 bine iki araziyi benden satın aldı. Böylece haritacılığın yanında gayrimenkul işine başladım" diye konuştu.

Çiğli Belediyespor'un başkanlığını yaptığını, Karşıyaka Spor Kulübü'nde dört dönem yöneticilik yaptığını, 2004 yılında siyasete de girdiğini söyleyen Talak, "Siyaseti bırakınca Çiğli'den çıktım, Alsancak'a geçtim. Gayrimenkul işine devam ettim. Televizyon programcılığı da yaptım. Sosyal bir insanım, farklı alanlarda bulunmayı seviyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler