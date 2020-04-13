İZSİAD'ta gündem kısa çalışma ödenekleri
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İZSİAD'ta gündem kısa çalışma ödenekleri

İŞKUR İzmir İl Müdür Kabak : " Kısa çalışma ödeneğinden bütün işletmeler yaralanabilir"

13.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:28
İZSİAD'ta gündem kısa çalışma ödenekleri

Kabak, " Kısa çalışma ödenek başvurularının uygun görülmemesi ihtimali çok düşük"

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği(İZSİAD), koronavirüsü nedeniyle işletmelerinçalışma saatlerinin değişmesiyle birlikte kısa çalışma ödenekleri hakkında bilgi almak için gerçekleştirilen online toplantıya İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak konuşmacı olarak katıldı. İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, sıkıntılı bir dönemden geçildiği için kısa çalışma ödenek başvurularının uygun görülmemesinin imkânsıza yakın olduğunu söyledi.

Üyelerin büyük ilgi gösterdiği online toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, koronavirüsün dünyadaki ekonomik konjonktürü değiştirdiğini söyledi. İşletmelerin kapanması ya da çalışma saatlerinin değişmesiyle birlikte teşviklerden yararlanılması gerektiğini ifaden eden Küçükkurt, "Koronavirüsün ekonomiye olan etkilerini en aza indirgemek için devlet tarafından başlatılan teşviklerden bütün işverenlerin yararlanması gerekiyor. Kısa çalışma ödenekleri konusunda daha sağlıklı bilgi almak için İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak'ı ağırlayarak doğru bilgi alma amacındayız" dedi.

"Ödemeler İŞKUR tarafından yapılıyor"

Dünyanın ve Türkiye'nin büyük bir ekonomik krizden geçtiğini ifade eden İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, bu süreçte istihdamı koruyabilmenin çok önemli olduğunu ifade etti. İstihdamı korumak için alınan tedbirlerin başında kısa çalışma ödeneğinin geldiğini vurgulayan Kabak, "Kısa çalışma ödeneğinde belirtilen çalışma saatleri dışında çalışılamayan sürenin ödenekleri İŞKUR tarafından karşılanıyor. Başvurular sistem üzerinden yapılıyor ve üç temel fazda gerçekleşiyor. Başvuruların yapılabilmesi için işverenin kısa ödeme ihtiyacını güçlendirecek bir iki neden göstermesi yeterli" diye konuştu

"Bütün işletmelerin yararlanması gerekir"

Kısa çalışma ödeneklerinde yüzde 75'e yakın bir ödemenin gerçekleşeceğini belirten Kabak, çalışma ödeneği için başvuruyu işverenlerin çalışanların adına yapması gerektiğini söyledi. Koronavirüsün etkilerine göre bu ödenek süresinin üç ay daha uzatılabileceğini vurgulayan Kabak, "Kısa çalışma ödeneğinde tüm işletmeler çalışan sayısına bakmadan yararlanabiliyor. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz için başvuruların uygun görülmemesi imkansıza yakın. Bütün işletmelerin teşviklerden yararlanması gerekir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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