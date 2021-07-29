İZSİAD'dan örnek aşı kampanyası

İzmir Sanayici ve İş insanları Derneği (İZSİAD) toplumsal duyarlılık çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere bugün kadar birçok sosyal sorumluluk projeleri ile ön plana çıkan İZSİAD, aşı kampanyası ile de örnek bir çalışmaya imza attı.

"Çarklar dönsün, okullar açılsın"

Uzun bir süredir yaşamımızı ipotek altına alan Covid 19 salgınını önlemenin en etkili yolu olan aşı konusunda toplum olarak hep birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret eden İZSİAD, "Çarklar dönsün, okullar açılsın" sloganı ile sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

"Aşı olmaktan başka çaremiz yok"

Herkesi aşı olmaya davet ettiklerini,hayatımızı kabusa çeviren COVİD-19 salgınından kurtulmamızın başka çaresinin olmadığını vurgulayan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, aşı olmayanların hastalıkta daha riskli olduğunu, bu nedenle ölümlü vakaların da yükseldiğini söyledi. Kampanya amaçlarının bu salgın nedeni ile kaybettikleri binlerce insanımıza yenilerini eklememek olduğunun altını çizen Küçükkurt: "Salgın nedeniyle 1.5 yıldır hayatımız alt üst oldu. Çocuklarımız yüz yüze eğitime hasret kaldı. Artık çocuklarımızı okullarıyla buluşturmamız gerekiyor. Bu süreçte birçok esnaf kepenk kapattı, hala pandemi etkisiyle piyasalar eski hareketliliğini kavuşmuş değil. Üreticilerimizin ve esnafımızın çarklarını döndürmek için herkesi duyarlı olmaya ve aşı yaptırmaya davet ediyoruz. Bu işten kurtulmamızın tek çaresi aşı. Bu konuda kimsenin kafa karışıklığı yaratmaya, insanları aşı olmaktan alıkoymaya hakkı yok" dedi.

Kaynak: Bültenler