İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Akdağ'ın tabiat harikası: Kocayayla
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İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Akdağ'ın tabiat harikası: Kocayayla

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan 1550 rakımlı Kocayayla, Tarım ve Orman Bakanlığının yatırımlarıyla doğa, kamp ve karavan turizminin gözde mekanı oldu.

İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Akdağ'ın tabiat harikası: Kocayayla
01.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:20

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan 1550 rakımlı Kocayayla, Tarım ve Orman Bakanlığının yatırımlarıyla doğa, kamp ve karavan turizminin gözde mekanı oldu.

Afyonkarahisar-Denizli sınırını belirleyen Akdağ'ın Sandıklı kısmında yer alan Kocayayla, geniş karaçam ormanı ve meşeliklerinin manzarasıyla adeta büyülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kocayayla'ya son yıllarda sosyal tesisler, yapay Akdağ Göleti ile enerjisini güneş panellerinden karşılayan bungalov evler yapıldı.

İki yıl önce işletmesi Sandıklı Belediyesine devredilen Akdağ Tabiat Parkı ve Kocayayla, yaz aylarında cezbeden doğası ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor.

Endemik 124 bitkiyi bünyesinde barındıran Akdağ'daki Tokalı Kanyon, yılkı atları ile kızıl geyikler de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Akdağ Tabiat Parkı Sorumlusu Mehmet Miraç Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın yatırımlarıyla Kocayayla'nın turizme kazandırıldığını söyledi.

"Yatırımlarla doğa harikası Akdağ'ın güzelliğine güzellik katıldı." diyen Aktürk, şöyle devam etti:

"Kocayayla'mız bölgemizde alternatif turizmin merkezi konumunda. Konaklama için bungalov evlerimiz var. Burada doğa yürüyüşü ve dağ bisikleti sporları yapılıyor. Yine yapay göletimizde sultan kayığımız ile botlarımız bulunuyor. Doğal güzellikleri için günübirlikçilerin yanı sıra Türkiye'nin her yerinden çadır, kamp ve karavan turizmi için Akdağ'ımıza çok sayıda turist geliyor. "

"Şehir merkezlerinden doğaya doğru bir eğilim söz konusu"

Aktürk, Kocayayla'nın Türkiye'nin her yerinden misafirlerini ağırladığına işaret ederek, ziyaretçi sayısının her yıl artış gösterdiğini vurguladı.

Misafirlerin Akdağ'dan mutlu ayrıldığını ve geri dönüşlerin çok güzel olduğunu belirten Aktürk, "Bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocayayla gecikmeli açıldı ama bu sene de misafir sayımızın geçen yıla göre artacağını düşünüyoruz. Pandemi sürecinde, şehir merkezlerinden doğaya doğru bir eğilim söz konusu. Akdağ'a yoğun ilgi var. İnşallah, yeni yatırımlarımızla Kocayayla'yı yaz kış sürekli aktif halde tutmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Alan kılavuzu Asım Yıldız da yatırımların ardından yaylanın turizm potansiyelinin arttığına dikkati çekerek, "Yayla turizmine Afyonkarahisar ve çevre illerin yanı sıra Antalya, İstanbul, Ankara'dan gelenler yoğun ilgi gösteriyor. Akdağ'a gelenler bungalov evlerde kalabiliyor. İsteyenler çadırını ve kampetini kuruyor. Karavanlar ile gelenler de var. Doğa harikası Akdağ'ın yaban hayatı da çok zengin. Pandemi sürecinin ardından kendilerini doğaya bırakan insanlar yaşadıkları stresi burada atarak keyifli zaman geçiriyor." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından da çok sayıda dağcı buraya geliyor"

İstanbul'dan kamp için Kocayayla'yı tercih eden Osman Tunç da Akdağ'ın son yıllarda çok sayıda insanı kendine çektiğini anlattı.

Türkiye'nin her yerinden insanların doğa ve yayla turizmi için Akdağ'ı tercih ettiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Kocayayla'nın manzarası mükemmel. Karların erimesiyle yükselen göletimiz de harika. Bu yıl gölet içerisine kayık ve deniz bisikleti gibi aktiviteler eklenmiş. Burası dağcıların da uğrak noktasıdır. Yurt dışından da çok sayıda dağcı buraya geliyor. Doğa turizmi için Akdağ, görülmesi gereken bir yer. Kamp ve karavancılara ayrıca tavsiye ediyorum. Buradaki Tokalı Kanyon da görülmesi gereken bir nokta. Ayrıca, yaban hayatı çok zengin. Dürbünle, yılkı atları, kızıl geyikleri ve farklı yaban hayvanlarını görebilirsiniz."

Ailesiyle Kocayayla'da piknik yapan Necmettin Şahan da sakin bir ortam olduğu için yaz aylarında doğa harikası Akdağ'ın tercih edildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

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