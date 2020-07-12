İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Dumanlı Yaylası izole piknik imkanı sunuyor
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İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Dumanlı Yaylası izole piknik imkanı sunuyor

Erzincan'da sarıçam ağaçlarıyla kaplı Dumanlı Yaylası, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de sıcak havalar yüzünden şehirden uzaklaşmak isteyen ziyaretçilerine, piknik yapıp dinlenme imkanı sağlıyor.

İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Dumanlı Yaylası izole piknik imkanı sunuyor
12.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:10

Erzincan'da sarıçam ağaçlarıyla kaplı Dumanlı Yaylası, hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de sıcak havalar yüzünden şehirden uzaklaşmak isteyen ziyaretçilerine, piknik yapıp dinlenme imkanı sağlıyor.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesi sınırlarında yer alan ve 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, 8 bin 964 hektarlık alanıyla dikkati çekiyor.

Bölgede 60 familyaya ve 245 cinse dağılmış, 633 tür bitki çeşitliliği bulunuyor. Bunların 114'ü ise kayıtlarda endemik olarak yer alıyor. Bilim dünyasını ilgilendiren bu yönünün yanında yayla, "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat" döneminde izole şekilde piknik yapmak isteyen vatandaşlar ile doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Havaların ısındığı şu günlerde serin havası ve doğal yaşamıyla öne çıkan yayla, Erzincanlıların yanı sıra bölge illerden gelen vatandaşların da uğrak yeri oldu.

Bungalov tipi evlerin yapımı devam eden tabiat parkına gelen misafirler, karavan veya çadırlarında kalıp doğanın tadını çıkartıyor.

Yılın her döneminde ayrı güzel ormanlar, kuş sesleri ve derelerin şırıltısıyla şenlenirken buradaki göllerin maviliği, yemyeşil doğasıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

"Dumanlı'yı dumanı tüten bir baca haline getirmek istiyoruz"

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dumanlı ormanlarının Kovid-19 salgını sonrası yaşanan normalleşme sürecinin ardından kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtığını söyledi.

Dumanlı Tabiat Parkı'na önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Paçacı, "Dumanlı Tabiat Parkı'nın doğal bir güzelliği var. Her şeyden önce ormanlık alanımız sarıçamlarıyla ünlü bir yer. Dumanlı Tabiat Parkı'mız geçmişte yayla olarak da kullanılırdı. Şu anda ise turizme açılarak kendini göstermektedir. Dumanlı, ilçemize 6 kilometre uzaklıkta, oldukça yakın bir mesafede geniş bir alana sahip. Dumanlı gelişmeye, büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya namzet bir yer. İç turizminde 40 bin hemşehrimiz her yıl ilçemize gelir ve Dumanlı'da pikniğini yapar. Dumanlı'yı duman tüten bir baca haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Dumanlıysa başın Dumanlı'ya çıkarsın, biter telaşın'

Paçacı, doğayı ve ekolojik dengeyi koruyarak bölgede bir çalışma yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dumanlı, yaz turizmi açısından önem arz ettiği gibi kış turizmi açısından da çok önemli bir yer. Kış aylarında 2 bin 200 rakımlı olan bu bölgeye çok ciddi kar yağıyor ancak belediye olarak buranın yolunu açık tutuyoruz. Dumanlı, kar ile farklı bir manzaraya bürünüyor. Gelirken burası için aklıma bir slogan geldi; 'Dumanlıysa başın Dumanlı'ya çıkarsın, biter telaşın'. Burada bütün her şeyiniz kafanızdan silinip gidiyor. Erzincan'da böylesine güzel bir yeri insanlarımız piknik yaparak gelip görsünler."

Refahiye Orman İşletme Müdürü Yüksel Saraç da Dumanlı ormanlarının nadir bulunan doğal güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Yurt içinden ve yurt dışından binlerce insanın bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlatan Saraç, şunları kaydetti:

"İnsanlar buraya gelerek pikniklerini yapmakta ve doğal güzelliğin keyfini çıkarmakta. Dumanlı ormanları yaklaşık 10 bin hektar bir alanı kaplamakta, ülkemizin nadir görülen doğal güzelliğini bünyesinde barındırmakta. Burası bitki tür ve çeşitliliği yönünden çok zengin. Bölge doğal sarıçam ormanları ile kaplı ve yaban hayvanları yönünden de son derece zengin bir yer. İnsanlarımız özellikle Kovid-19 sürecinin ardından şehir yaşamından çok sıkıldılar, buraya gelerek stres atmaktadırlar. Refahiye Dumanlı Yaylası endemik bitkiler yönünden zengin olduğu için çeşitli üniversitelerden öğrenciler gelerek burada araştırma yapmakta."

İstanbul'dan memleketi Erzincan'a ziyaret için gelen İlhami ve eşi Hacer Taşpınar ise Dumanlı ormanlarının dünyanın sayılı güzellikleri arasında olduğunu belirterek, burada piknik yaparak nefes aldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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