İzole tatilin adresi Sapanca, kısıtlama günlerinde yoğun ilgi görüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma"yı izole tatil yaparak geçirmek isteyenler, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki villa ve bungalov tipi evlere yoğun ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma"yı izole tatil yaparak geçirmek isteyenler, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki villa ve bungalov tipi evlere yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sapanca'daki villa tipi evler ve bungalovlar, kısıtlama günlerinde sakin ve izole şekilde tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Özellikle İstanbul'a yakınlığı, gölü ve doğasıyla tatilcilerin cazibe merkezi haline gelen Sapanca'da, 17 günlük kiralanan bazı konaklama yerleri, yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Sakarya Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul danışmanı Serkan Ertaş, AA muhabirine, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, vatandaşların villa ve bungalov tipi evlere ilgi gösterdiğini, son açıklanan 17 günlük kısıtlama genelgesiyle yine özellikle Sapanca'daki müstakil evlerin çok yoğun talep gördüğünü anlattı.

Bu taleplerin 17 günlük kiralama yöntemiyle karşılandığını ifade eden Ertaş, "Sapanca, Cebeci, Kefken gibi tatil beldelerinde günlük olarak verdiğimiz evlerimiz 17 günlük kiralamayla doldu, şu an elimizde kalmadı. Bungalov tarzı evler, daha çok tercih ediliyor. Müstakil havuzlu evler de tercih edilebiliyor. İnanılmaz derecede talep var. Elimde 20'nin üzerinde ev vardı, hepsi tamamen dolmuş durumda." diye konuştu.

Ertaş, gerek İstanbul gerekse diğer illerden vatandaşların Sapanca'yı tercih ettiğini dile getirerek, "Günlük 1200, 1700 ve 2 bin 500 liraya kadar çıkan bungalovlar var. Tesisine, özelliklerine ve büyüklüklerine göre rakamlar değişiyor." dedi.

"En yoğun talep İstanbul'dan geliyor"

Sapanca Kırkpınar'da konaklama işletmecisi Ömer Yerguz da Kovid-19 sürecinde izole tatil isteyen insanların çok olduğunu, beton yapılaşmadan sıkıldıkları için yeşil ve doğal alanları tercih ettiklerini söyledi.

İnsanların bu süreçte villa tipi evler ile bungalovları tercih ettiğini vurgulayan Yerguz, şunları kaydetti:

"17 günlük kapanma sürecinde çok talep aldık, elimizdeki evler tamamen bitti. En yoğun talep İstanbul, Ankara ve Bursa'dan geliyor. İnsanlar bu süreçte dip dibe ve aynı çatı altında tatil yapmak istemiyor. Tamamen kendilerini izole etmek istiyorlar. İnsanların izole ve müstakil tatil anlayışına geçtiğini söyleyebiliriz. Her müşteri çıkışında bir gün müşteri almayıp dezenfekte, havalandırma ve temizlik yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı