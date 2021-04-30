İzole tatilin adresi Sapanca, kısıtlama günlerinde yoğun ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzole tatilin adresi Sapanca, kısıtlama günlerinde yoğun ilgi görüyor

İzole tatilin adresi Sapanca, kısıtlama günlerinde yoğun ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Kültür Sanat

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma"yı izole tatil yaparak geçirmek isteyenler, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki villa ve bungalov tipi evlere yoğun ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma"yı izole tatil yaparak geçirmek isteyenler, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki villa ve bungalov tipi evlere yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sapanca'daki villa tipi evler ve bungalovlar, kısıtlama günlerinde sakin ve izole şekilde tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Özellikle İstanbul'a yakınlığı, gölü ve doğasıyla tatilcilerin cazibe merkezi haline gelen Sapanca'da, 17 günlük kiralanan bazı konaklama yerleri, yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Sakarya Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul danışmanı Serkan Ertaş, AA muhabirine, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, vatandaşların villa ve bungalov tipi evlere ilgi gösterdiğini, son açıklanan 17 günlük kısıtlama genelgesiyle yine özellikle Sapanca'daki müstakil evlerin çok yoğun talep gördüğünü anlattı.

Bu taleplerin 17 günlük kiralama yöntemiyle karşılandığını ifade eden Ertaş, "Sapanca, Cebeci, Kefken gibi tatil beldelerinde günlük olarak verdiğimiz evlerimiz 17 günlük kiralamayla doldu, şu an elimizde kalmadı. Bungalov tarzı evler, daha çok tercih ediliyor. Müstakil havuzlu evler de tercih edilebiliyor. İnanılmaz derecede talep var. Elimde 20'nin üzerinde ev vardı, hepsi tamamen dolmuş durumda." diye konuştu.

Ertaş, gerek İstanbul gerekse diğer illerden vatandaşların Sapanca'yı tercih ettiğini dile getirerek, "Günlük 1200, 1700 ve 2 bin 500 liraya kadar çıkan bungalovlar var. Tesisine, özelliklerine ve büyüklüklerine göre rakamlar değişiyor." dedi.

"En yoğun talep İstanbul'dan geliyor"

Sapanca Kırkpınar'da konaklama işletmecisi Ömer Yerguz da Kovid-19 sürecinde izole tatil isteyen insanların çok olduğunu, beton yapılaşmadan sıkıldıkları için yeşil ve doğal alanları tercih ettiklerini söyledi.

İnsanların bu süreçte villa tipi evler ile bungalovları tercih ettiğini vurgulayan Yerguz, şunları kaydetti:

"17 günlük kapanma sürecinde çok talep aldık, elimizdeki evler tamamen bitti. En yoğun talep İstanbul, Ankara ve Bursa'dan geliyor. İnsanlar bu süreçte dip dibe ve aynı çatı altında tatil yapmak istemiyor. Tamamen kendilerini izole etmek istiyorlar. İnsanların izole ve müstakil tatil anlayışına geçtiğini söyleyebiliriz. Her müşteri çıkışında bir gün müşteri almayıp dezenfekte, havalandırma ve temizlik yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hakan Altun Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Gökhan Töre Ünal Karaman Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzole tatilin adresi Sapanca, kısıtlama günlerinde yoğun ilgi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:04:20. #1.16#

title