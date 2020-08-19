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İzole kamp imkanı sunan Erzurum, futbol takımlarının vazgeçilmezi oldu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nda 2 bin 800 rakımda 6 yıl önce kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sunduğu imkanlarla son yıllarda futbol takımlarının gözdesi oldu.

19.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:37

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nda 2 bin 800 rakımda 6 yıl önce kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sunduğu imkanlarla son yıllarda futbol takımlarının gözdesi oldu.

İklim koşullarının yanı sıra ulaşım ve konaklama açısından elverişli yerlerin başında gelen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde her yıl onlarca takım, kamp için rezervasyon yaptırıyor.

Kış aylarında kayak ve snowboard başta olmak üzere çok sayıda spor aktivitesinin yapıldığı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'de hizmet veren kamp merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de futbol takımlarına ev sahipliği yapıyor.

Kazım Karabekir Stadı'nın bulunduğu kent merkezindeki 2 bin rakımda 4, 2 bin 800 rakımda ise 16 antrenman sahası bulunan Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, havalimanına 15, oteller bölgesi ve il merkezine sadece 5 dakika mesafedeki antrenman sahalarına sahip.

Kovid-19 sürecinde futbol takımlarının, kaldıkları otellere çok yakın olması dolayısıyla adeta izole bir ortamda idman yapma şansı bulduğu kamp merkezindeki antrenman sahalarının bakımı da görevlilerce büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Geride kalan yıllarda Antalyaspor, Kayserispor, Alanyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü gibi çok sayıda Süper Lig takımının tercih ettiği kamp merkezi, bu sene de yine Süper Lig ekiplerini ağırlıyor.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ve Hatayspor ile TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını şu an Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Bunun yanı sıra 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig'den bazı takımlar da yeni sezon öncesi rezervasyon yaptırdı.

İlerleyen süreçte söz konusu takımlar da kamp için gözde turizm merkezi Erzurum'a gelip oteller bölgesinde konaklayıp yakındaki antrenman sahalarında yeni sezona hazırlanacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, 20 sahanın hizmet verdiği Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin dünyada nadir kamp alanlarından olduğunu söyledi.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk olarak 4 sahanın hizmete açıldığını belirten Sekmen, daha sonra diğer sahaların da tamamlamasıyla şehrin futbolda marka haline geldiğini vurguladı.

"Palandöken futbol kulüplerinin arayıp bulamadıkları bir bölge"

Sekmen, "Palandöken'de ağustosta bile burada sıcak sizi etkilemez. Terlemezsiniz, rahatsız olmazsınız. Ciğerleriniz oksijenle dolar." diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Palandöken, futbol kulüplerinin arayıp bulamadıkları bir bölge. Süper Lig'deki ekipler dahil çok sayıda takım burayı tercih ediyor. Orta Doğu ve Avrupa liglerindeki takımlar da yakın zamanda buraya gelerek kamplarını yapacak. Ben yıllarca kulüplerde yöneticilik yaptım ve o dönemlerde Bolu'da kamplara katıldım. Bolu başta olmak üzere diğer kamp merkezlerinde böylesine bir ortamı bulamazsınız. Diğer kamp merkezlerine otobüsle gidebilirsiniz ama buraya uçakla geliyorsunuz. Uçaktan indikten sonra oteller ile sahalar zaten bitişik. Havalimanından inip 15 dakika sonra oteldesiniz."

Sekmen, günün 24 saatinde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman yapmanın mümkün olduğunu vurguladı.

"Bütün spor branşlarında Erzurum'da kamp yapmak mümkün"

Erzurum'un diğer kamp merkezlerine nazaran en büyük kazanımlarından birisinin de az olan nem oranı olduğunu ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Diğer kamp merkezlerinde saat 10.00'dan sonra antrenman yapamazsınız ama Erzurum'da yapabilirsiniz. Çünkü burada nem yok. Diğer kamp merkezleri şehirlerden uzak yerlerde, Erzurum'da ise antrenmandan çıkan takım yemeğini yedikten sonra dinlenip tarihi mekanlar başta olmak üzere vakit geçirebilir. Sadece futbolda değil, bütün spor branşlarında yine burada kamp yapmak mümkün. Olimpik yüzme havuzlarımız var, kapalı spor salonları, voleybol, basketbol ve kış sporları için antrenman yapmak isteyen bütün branşlardaki takımlar burayı tercih edebilir ve ediyor."

Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça ise bu sezon gelen takımlar ve çalışanların Kovid-19 nedeniyle tedbirleri en üst düzeyde tuttuğunu aktardı.

Kamp merkezinde otellerin "Güvenli Turizm Belgesi" bulunuyor

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki otellerin "Güvenli Turizm Belgesi" aldıklarına vurgu yapan Akça, kamp süresi boyunca Kovid-19 kuralları kapsamında otel çalışanlarının ve takımların kurallara riayet ettiğini dile getirdi.

Akça, şunları kaydetti:

"Süper Lig takımlarından 4'ü burada kampa girerek antrenmanlara başladı. Oteller olarak bütün hazırlıklarımızı sezon öncesi yapmıştık. Zaten Büyükşehir Belediyesi, antrenman sahalarının bakımını ve teknik altyapısı ile ilgili bütün çalışmaları sezon başlamadan tamamlamıştı. Gelen takımlar da buradan fazlasıyla memnunlar. Hatta bazı takımlar, 10-13 günlük kamp dönemlerini uzattı. Süper Lig takımlarının ardından diğer lig takımlarının gelmesi bekleniyor. Şu an rezervasyonlarda sorun olmazsa 25-30 takımın burada olmasını bekliyoruz. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erzurum'un bir markası oldu. Burası Türkiye'de aranılan bir futbol kamp merkezi oldu."

İzole kamp imkanı sunan Erzurum, futbol takımlarının vazgeçilmezi oldu

Kaynak: AA

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