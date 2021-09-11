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İzole hayat bireysel antrenmana yöneltti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İzole hayat bireysel antrenmana yöneltti

Koronavirüsün etkileri her alanda hissediliyor.

Koronavirüsün etkileri her alanda hissediliyor. Salgından korunmak amacıyla kalabalıklardan kaçınma anlayışı hayatımızın her noktasına yerleşti. İş, sosyal hayat, aile yaşamı derken pandemi şartları fitness salonlarına kadar girdi. Artık kalabalık spor salonları yerine fiziksel performans uzmanlarıyla bireysel antrenmanlar tercih ediliyor.

Yaklaşık iki yıldır devam eden salgın deyim yerindeyse yeni bir dünya ve hayat düzeni oluşturdu. Bunun sonucunda fitness sektörü de butik salonlara döndürülüyor. Pandemiden önce vatandaşlar, spor salonlarına fitlik olarak bakarken şimdi ise bu algı değişerek sağlıklı ve fizik düzeninin korunabilmesine doğru ilerlemeye başladı. Bu dönemde bireysel antrenmanlar tercih ediliyor. Salonlarında belli bir kapasite dahilinde çalıştıklarını belirten Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, "Tüm sektöründe buraya doğru eğilim göstermesi lazım ki biz insanları dışarıdan gelecek rahatsızlıklara karşı koruyabilelim. Aslında bizim temel amacımız, sektörde çalışan eğitmenler olarak sağlık ve fitlik noktasında vatandaşlara dokunabilmek" dedi.

"Fitness sektörü oluşum içerisinde"

Son iki yıldır pandemi süreci yaşandığını ifade eden Değirmenci, "Fitness sektörü de oluşum içerisine girdi. Pandemiden önce vatandaşlar fitlik olarak bakıyorlardı. Şimdi ise bu algı değişip vatandaşların daha sağlıklı olabilecekleri ve salgınlardan fizik olarak korunabilecekleri bir düzene doğru ilerlemeye başladık. Bu sektör de buna doğru yol almaya başladı. Özelikle butik spor salonlara ilginin artması ile beraber vatandaşlar kalabalık salonlardan uzaklaştı. Fakat pandemi devam etse de vatandaşların sporu hayatlarının bir dönemine sokmaları gerekiyor. Bunu da mutlaka kendi fiziksel yapılarına uygun bir şekilde yapacaklar. Eğer fiziğimize uygun egzersiz yapmazsak bağışıklık sistemimiz çökebilir. Bu duruma gelmemesi için egzersiz yapan kişiler, sağlıklarını kontrol edebilecek eğitmenler ile çalışmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Temel amacımız, sektörde çalışan eğitmenler olarak sağlık ve fitlik noktasında dokunabilmek"

Kendi salonlarında belli bir kapasite dahilinde çalıştıklarını vurgulayan Değirmenci, "Bizler pandemiden önce de böyle çalışıyorduk ve saat başı bir limitimiz vardı. Bir araya geldiği zaman vatandaşlar maksimum 5 kişi ile muhatap olabiliyorlar. Tüm sektöründe buraya doğru eğilim göstermesi lazım ki biz insanları dışarıdan gelecek rahatsızlıklara karşı koruyabilelim. Bununla beraber özelleştirilmiş bir ortamda bunu fırsat olarak değerlendirebilecek sektörümüzde bir sürü kişi sayısı var. Aslında bizim temel amacımız, sektörde çalışan eğitmenler olarak sağlık ve fitlik noktasında dokunabilmek. Bunun neticesinde de kişiler bundan çıkar sağlamaktan ziyade parasal politikalarını alta çekip ne kadar insana ulaşabileceklerini bakmaları gerekiyor. Kişilerinde egzersizi hayatların temeline sokmaları gerekiyor. Çünkü bizim bir makinamız var ve her gün düzenli olarak çalıştırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Son olarak beslenme konusunda da kişilerin destek almaları gerektiğini aktaran Değirmenci, "Yaklaşık olarak 20 yıldır meyvelerin içerisinde ki vitaminlerden ziyade biz şekerini alıyoruz. Bunun yanında dışarıdan bağışıklık sistemlerini güçlendirmesi açısından A;B; B6, B12, C, D, E gibi vitaminleri almaları gerekiyor. Çinko ve magnezyum takviyeleri almaları gerekiyor ki parça bir şekilde tamamlansın" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İzole hayat bireysel antrenmana yöneltti

İzole hayat bireysel antrenmana yöneltti

İzole hayat bireysel antrenmana yöneltti

İzole hayat bireysel antrenmana yöneltti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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