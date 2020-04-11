İzolasyonun başarısı için çekirdek aile dışında kimseyle yakın temasta bulunulmamalı
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Sağlık

İzolasyonun başarısı için çekirdek aile dışında kimseyle yakın temasta bulunulmamalı

İç Hastalıkları Hekimi Dr. Hüseyin Çimen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde vatandaşların çekirdek aile dışında hiçbir komşu ve akrabayla görüşmemesi gerektiğini söyledi.

11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:04
İzolasyonun başarısı için çekirdek aile dışında kimseyle yakın temasta bulunulmamalı

İç Hastalıkları Hekimi Dr. Hüseyin Çimen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde vatandaşların çekirdek aile dışında hiçbir komşu ve akrabayla görüşmemesi gerektiğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çimen, yeni tip koronavirüse karşı izolasyonun başarılı olması için vatandaşların "komşularıyla dahi" görüşmemesinin çok etkili olacağını belirtti.

Yapılan ziyaretlerin virüsü yayma riskini barındırdığını vurgulayan Çimen, ilk başlarda kimlerin virüs taşıdığının bilinmesinin mümkün olmağını ifade etti.

Vatandaşların komşularını ve akrabalarını daha çok telefonla arayarak konuşması gerektiğinin altını çizen Çimen, "Vatandaşlarımız koronavirüs sürecinde çekirdek aile dışında hiçbir komşu ve akrabayla görüşmemeli ve yakın temastan kaçınmalıdır. Çünkü karşılaşacağımız her kişiden virüs kapabilir ve çevremize bunu yayabiliriz." dedi.

Çimen, virüsün her kişide farklı semptomlar gösterdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu virüsün şu anda kimde olup olmadığını tam ve kesin bir şekilde bilemiyoruz. O yüzden tam izolasyon için evimizde kalmalı ve sosyal izolasyon kurallarına ve hijyen önerilerine uymalıyız. Koronavirüsün bulaşıcılığının çok ciddi bir şekilde devam ettiği de görülmektedir. Bunun sebeplerinden başlıcaları da izolasyonun tam yapılmamasıdır."

Çimen bazı vatandaşlar arasında ziyaretlerin sürdüğüne işaret ederek, "Tam izolasyonun sağlanabilmesi ve virüs yayılımının önüne geçilebilmesi için halkımızın zorunlu ihtiyaç olmadıkça evlerinden kesinlikle çıkmamaları gerekir. Bu süreçte sosyal izolasyonu sağlayıp, hasta olmamak ve virüsü yaymamak için aile bireyleri dışında kimseyle görüşmemeliler." ifadelerini kullandı.

Halkın karantina şartlarına eksiksiz uymasının virüsün yayılmasını engellemede birincil etken olduğunu dile getiren Çimen, "Şunu bilmeliyiz ki virüs yayılımını engelleyecek en önemli yöntem insanların bir araya gelmesini engellemektir. Ülkemizde ve tüm dünyada alınan tedbirlerin sebebi budur." değerlendirmesini yaptı.

Çimen, aşı veya özel bir tedavi yöntemi bulunmadığı sürece koronavirüsten korunmanın en iyi yönteminin "kendini toplumdan izole etmek" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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