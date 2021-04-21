İzolasyonu ihlal eden şahıs yurda gönderildi

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında adresinde bulunmayan şahsa idari işlem uygulanarak yurda gönderildi.

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında adresinde bulunmayan şahsa idari işlem uygulanarak yurda gönderildi.

Korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri temaslı vaka olan Dereköy Mahallesi'nde oturan A.Ç'nin evde olmadığı ve yapılan araştırmada şahsın Taflan Mahallesi'ne gittiği tespit edildi. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen A.Ç'ye, tutanak tutularak idari işlem uygulandı. Daha sonra şahıs, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı