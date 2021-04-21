İzolasyonu ihlal eden şahıs yurda gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzolasyonu ihlal eden şahıs yurda gönderildi

İzolasyonu ihlal eden şahıs yurda gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında adresinde bulunmayan şahsa idari işlem uygulanarak yurda gönderildi.

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında adresinde bulunmayan şahsa idari işlem uygulanarak yurda gönderildi.

Korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri temaslı vaka olan Dereköy Mahallesi'nde oturan A.Ç'nin evde olmadığı ve yapılan araştırmada şahsın Taflan Mahallesi'ne gittiği tespit edildi. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen A.Ç'ye, tutanak tutularak idari işlem uygulandı. Daha sonra şahıs, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Meral Akşener Antony Blinken Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Esra Erol Cem Yılmaz
Spor Bülent Uygun Hakan Arslan Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzolasyonu ihlal eden şahıs yurda gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:31:11. #1.15#

title