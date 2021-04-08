Son dakika: İzolasyondaki aileye polislerden doğum günü sürprizi
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Son dakika: İzolasyondaki aileye polislerden doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İzolasyondaki aileye polislerden doğum günü sürprizi Bolu'da polis ekipleri, kontrole gittikleri izolasyondaki Cançelik ailesinin küçük oğlu Berkay Cançelik'e sürpriz doğum günü yaptı.

İzolasyondaki aileye polislerden doğum günü sürprizi

BOLU - Bolu'da polis ekipleri, kontrole gittikleri izolasyondaki Cançelik ailesinin küçük oğlu Berkay Cançelik'e sürpriz doğum günü yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında izolasyonda bulunan vatandaşları ziyaret ederek kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti. Ekipler, kontrol için gidecekleri Cançelik ailesinin çocukları Berkay Cançelik'in doğum günü olduğunu öğrendi. Ailenin yaşadığı eve giden ekipler, yanlarında getirdikleri doğum günü pastasıyla küçük Berkay'a sürpriz doğum günü yaptı. Polisleri ellerinde doğum günü pastasıyla gören Berkay büyük mutluluk yaşadı.

İzolasyondaki ailenin kurallara uyduklarını belirleyen ekipler daha sonra evden ayrıldı.

Son dakika: İzolasyondaki aileye polislerden doğum günü sürprizi
Son dakika: İzolasyondaki aileye polislerden doğum günü sürprizi
Son dakika: İzolasyondaki aileye polislerden doğum günü sürprizi
Son dakika: İzolasyondaki aileye polislerden doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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