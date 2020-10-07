İzolasyonda olduğu evden pazara giden kadın, yurda yerleştirildi

ISPARTA'da koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu içinizolasyona alınan 21 yaşındaki S.B. adlı kadın, evinden çıkıp alışveriş için pazara gidince yurda yerleştirildi.

ISPARTA'da koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu için

izolasyona alınan 21 yaşındaki S.B. adlı kadın, evinden çıkıp alışveriş için pazara gidince yurda yerleştirildi.

Zafer Mahallesi'nde yaşayan S.B., koronavirüs hastasıyla temaslı çıkınca evinde izolasyona alındı. Ancak izolasyon süresinin dolmasına 3 gün kala semt pazarına alışverişe gitti. Durumdan haber dar olununca da filyasyon ekipleri bugün polis eşliğinde S.B.'nin evine geldi. S.B., kalan izolasyon süresini tamamlaması için evinden alınıp, yurda yerleştirildi.Mahalle Muhtarı Recep Gürdal ise sosyal medyadan izolasyon kurallarını ihlal eden mahalleliye tepki gösterdi. Sağlık görevlileri ile polislerin S.B.'yi evinden aldıkları anlara ait görüntüyü paylaşan Muhtar Gürdal, şunları ifade etti:

"Bugün izolasyona uymayıp semt pazarına alışverişe giden S.B. isimli bir mahalle sakinimizi ambulans ve polis eşliğinde, izolasyonda kalan süresini tamamlamak üzere ikamet adresinden alarak yurda göndermek zorunda kaldık. Biz takriben 2 aydır mahalle muhtarları olarak filyasyon ekibimizle birlikte vaka ve temas olanların adreslerine gidip, evde olup olmadıklarını, adresten izole süresi bitimine kadar çıkmamaları hususunda uyarı yapıp, ihtiyaçları olur ise 112'yi arayıp, vefa destek grubuna taleplerini yazdırmaları gerektiğini, acil bir durum olursa 112'den ambulans istemeleri gerektiğini belirtiyoruz. Samimiyetimle söylüyorum, bu sıcakta günde 50-60 adres geziyoruz. Bize devlet ilave bir ücret vermiyor. Sadece toplumun sağlığını düşünüyor ve bir an önce salgın bitsin diye çalışıyoruz. Belki bu olay akabinde mahallemde karantina sayısı artacak. Bize ekstra filyasyon denetim yükü getirecek. Kamu görevim sırasında, muhtarlık faaliyetlerinde kanunlar, mevzuatlar ne ise kişi ayırımı yapmadan, kardeşim dahi olsa uyguladığımı herkes bilir. Mahalle sakinim keşke üç gün daha sabredip, pazara gitmeseydi ne olurdu?"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ