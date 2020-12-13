"İzolasyona alındınız" mesajına rağmen kısıtlamada sokağa çıkan şahıs yurtta karantinaya alındı
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"İzolasyona alındınız" mesajına rağmen kısıtlamada sokağa çıkan şahıs yurtta karantinaya alındı

13.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:18

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde, korona virüs riskli olduğu belirlenen bir şahıs, ceza kesilerek öğrenci yurduna götürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde, korona virüs riskli olduğu belirlenen bir şahıs, ceza kesilerek öğrenci yurduna götürüldü. Telefonuna gelen "Geçici izolasyona alındınız" mesajına rağmen sokağa çıkan vatandaş, ceza yememek için dakikalarca polise dil döktü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde bulunan denetim noktasında meydana geldi. Korona virüs önlemleri kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, durdurulan hafif ticari araçtaki Oktay Özkahraman isimli şahsın, sokağa çıkma kısıtlaması ihlali yaptığı belirlendi. Polis ekiplerinin "Neden dışarı çıktın" sorusuna cevap veren şahıs, korona virüs testi yaptırdığını ve kendisine gelen mesajda tekrar numune vermesi gerektiğinin yazıldığı için hastaneye gittiğini söyledi. Şahsın HES kodunu kontrol eden ekipler, Oktay Özkahraman'ın korona virüs risklisi olduğunu belirledi.

Dakikalarca ekiplere dil döktü

Polis ekiplerine 155'i arayarak izin aldığını söyleyen şahıs, dakikalarca ekiplere dil döktü. Polis ekipleri şahsa riskli durumda olduğu için yalnızca Sağlık Bakanlığı'ndan izin alabileceğini söyledi. Daha sonra şahıs Sağlık Bakanlığı'ndan kendisine gönderilen mesajları polis ekiplerine gösterdi. Şahsın cep telefonuna gelen mesajlar arasında Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen "Geçici izolasyona alındınız" yazılı mesaj olduğu göze çarptı.

Para cezası kesildi, yurtta karantinaya alındı

Polis ekipleri tarafından, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi sebebi ile 3 bin 150 TL para cezası kesilen şahsa, karantina ihlali nedeniyle de idari para cezası kesileceği ve test sonucunun pozitif çıkması durumundan 'halk sağlığını tehlikeye atma' suçundan hakkında adli işlem başlatılacağı belirtildi. Şahıs daha sonra olay yerine gelen filyasyon ekibi tarafından karantinaya alınmak üzere KYK yurduna götürüldü. Şahsın aracını ise denetim noktasına gelen yakınları teslim aldı. - KOCAELİ

'İzolasyona alındınız' mesajına rağmen kısıtlamada sokağa çıkan şahıs yurtta karantinaya alındı
'İzolasyona alındınız' mesajına rağmen kısıtlamada sokağa çıkan şahıs yurtta karantinaya alındı
'İzolasyona alındınız' mesajına rağmen kısıtlamada sokağa çıkan şahıs yurtta karantinaya alındı
'İzolasyona alındınız' mesajına rağmen kısıtlamada sokağa çıkan şahıs yurtta karantinaya alındı
'İzolasyona alındınız' mesajına rağmen kısıtlamada sokağa çıkan şahıs yurtta karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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