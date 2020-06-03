İzolasyon kuralına uymadı, 12 kişiye virüs bulaştırdı(2) 2 EV DAHA KARANTİNAYA ALINDIVan'ın Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde koronavirüs tespit edilen ve izolasyon kurallarına uymayarak 12 kişiye bulaştıran otobüs şöförünün ziyaret ettiği Gedikbulak Mahallesi'ndeki 2 ev daha karantinaya alındı.

2 EV DAHA KARANTİNAYA ALINDI Van'ın Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde koronavirüs tespit edilen ve izolasyon kurallarına uymayarak 12 kişiye bulaştıran otobüs şöförünün ziyaret ettiği Gedikbulak Mahallesi'ndeki 2 ev daha karantinaya alındı. Sağlık ekipleri, koronovirüs olan şöförün temas ettiği kişİleri belirlemek için test alma işlemi başlattı.

Kaynak: DHA