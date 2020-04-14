"İzolasyon kuralı"na uymayan kişiye 3 bin 186 lira ceza Kocaeli'nin Körfez ilçesinde "izolasyon kuralı"na uymayan kişiye 3 bin 186 lira para ceza kesildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde "izolasyon kuralı"na uymayan kişiye 3 bin 186 lira para ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ilçedeki denetimlerde kimlik kontrolü yaptığı O.A. hakkında "izolasyon" kararı verildiğini tespit etti.

Bunu üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 186 lira para cezası yazılan O.A. daha sonra evine gönderildi.

Kaynak: AA