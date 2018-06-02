İzol: "Mersin'in İstihdam Sorunu Kalmayacak"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, devam eden projelerin hayata geçmesi ile birlikte kentin istihdam sorununun kalmayacağını söyledi.

İzol, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın, Kazanlı Turizm Bölgesi'nin temelinin 12 Haziran'da atılacağı bilgisini verdiğini hatırlatarak, "4 milyar liralık yatırımın yapılacağı bu proje, 8 bin yatak kapasiteli olacak. Mersin turizminin yatak kapasitesi sayısı önemli ölçüde artacak. Ayrıca Mersin turizmi daha kaliteli bir yapıya kavuşacak. Bu anlamda yapılan tüm çalışmaları Mersin GİAD olarak yakından takip ediyoruz. Kazanlı'nın, Türkiye'nin ikinci Belek'i olacağına inancımız tam. Kentimizin en bakir sahillerinden birisi olan Kazanlı sahilinin dünya çapında bir yapıya dönüşeceğine inanıyoruz. Bu proje, Mersin'in genel anlamdaki ticari yapısına da büyük katkı sağlayacak. Kazanlı Turizm Bölgesi Projesi, kentimizin Antalya olma yolundaki en büyük adımıdır. Bu projenin sonrasında kentimize yapılacak olan turizm yatırımlarının da artacağına inanıyorum" dedi.

'Havaalanı, turizm açısından büyük önem taşıyor"

Alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı Çukurova Bölgesel Havaalanı projesine de değinen İzol, "2019 yılı içerisinde hizmete girmesi beklenen Çukurova Bölgesel Havaalanı sayesinde Mersin'in turizm yatırımlarında psikolojik bir üstünlük sağlayacağı aşikar. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin havaalanı olmayan bir ilin turizm merkezi olması imkansız. Bu anlamda Kazanlı Turizm Bölgesi Projesi'nin başarısı Çukurova Bölgesel Havaalanı'nın hizmete girmesiyle bağdaşıyor. Havaalanı projesi hem direk olarak istihdam sağlayacak hem de kentimize gelecek olan yatırımlara katkı sunacak. Turizmdeki bu gelişmelerin yanı sıra çalışmaları devam eden yeni organize sanayi bölgelerinin hizmete girmesi ile birlikte Mersin'in gelecekte işsizlik gibi bir sorunu olmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN