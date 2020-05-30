İzol'den Libya iddiası
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İzol'den Libya iddiası

Araştırmacı yazar Ramazan İzol, Rusya'dan gelen savaş uçaklarının Suriye'ye indikten sonra Suriye bayrağı yerleştirilip çöl rengine boyandığını, ardından Libya'ya Hafter'e ulaştırıldığını iddia etti.

İzol'den Libya iddiası
30.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:34

Araştırmacı yazar Ramazan İzol, Rusya'dan gelen savaş uçaklarının Suriye'ye indikten sonra Suriye bayrağı yerleştirilip çöl rengine boyandığını, ardından Libya'ya Hafter'e ulaştırıldığını iddia etti. İzol, "Tabi ki uçakların parası Birleşik Arap Emirliği'nden çıktı. Her tarafımız pusu, düzen sağlamamız için hem içeride hem dışarıda şu anda izlediğimiz gibi iyi bir strateji izlememiz lazım." dedi.

Güneydoğunun genç kanaat önderlerinden araştırmacı yazar Ramazan İzol, Libya konusunda açıklamalarda bulundu. İzol, "Dünyanın en çok petrol kaynağı olan ülkeler arasında yer alan Libya, Akdeniz, Doğu Akdeniz'de ülkemizin hareket kabiliyeti için stratejik bir konuma sahiptir. Asırlardan bu yana Selahaddin Eyyubi'den bile önce Libya bizim için önemli bir yapıya sahipti. Osmanlı'nın son döneminde Trablusgarp Savaşı, İtalyanlar ile verdiğimiz amansız mücadelede cephede ilk defa etkin rol alan harp lisesinde okumuş özel harp dairesi tarafından yetiştirilmiş, rütbesi kurmay binbaşı Mustafa Kemal, Balkan Savaşı'nın çıkması ile savaşı kaybetmiş gibi görünsek de aslında kazanmıştık. Libya bayrağına baktığınızda Libya'nın kime bağlı olduğu aşikardır. Ne zamana kadar, Kaddafi'nin öldürülmesinden sonra Libya Siyonist devletlerin, emperyalist güçlerin eline geçmiştir." dedi.

"Amansız mücadelemiz Libya için tekrar başlamıştır." diyen İzol, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu mücadeleye devletimiz başlarken hem dışarıdan hem de içerıden dış mihrakların uşakları ses çıkarmış ama devletimiz kararını göstermiş ve büyük adımlar atmıştı. Libya'yı sahipsiz bırakmadığımız gibi Doğu Akdeniz'deki riskleri ortadan kaldırıyoruz. Libya'da bulunan ordumuz ve Libya'nın özgür Libya savaşçıları ile birlikte Hafter'e bağlı olan Vattaniye Askeri Hava Üssü bizim elimize geçmiş, bölgenin bir kısmı bizim kontrolümüze geçmişti. İş bu durumdayken Rusya'dan aslında şaşırmadığım bir hamle geldi. Rusya MiG-31 savaş uçaklarını ve Suhoy Su-27 savaş uçağını Suriye'ye gönderdi. Suriye'ye gelen uçaklar, Rus bayrağı armasını taşırken, Suriye'ye indikten sonra uçaklara Suriye bayrağı yerleştirilip çöl rengine boyandıktan sonra kalkan uçaklar Libya'ya Hafter'e ulaştırıldı. Tabi ki uçakların parası Birleşik Arap Emirliği'nden çıktı. Her tarafımız pusu, düzen sağlamamız için hem içeride hem dışarıda şu anda izlediğimiz gibi iyi bir strateji izlememiz lazım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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