İzol'dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
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İzol'dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi

26.09.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.09.2020 16:07
İzol'dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında HDP'li eski milletvekillerinin gözaltına alınmasını değerlendiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında HDP'li eski milletvekillerinin gözaltına alınmasını değerlendiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol, kararı sevinçle karşıladıklarını belirterek "Kürt olmak, PKK'lı olmak değildir" dedi.

İzol aşiretinin genç sözcülerinden ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genç kanaat önderlerinden Araştırmacı - Yazar Ramazan İzol, aralarında HDP'li siyasetçilerin de bulunduğu 82 kişi hakkında verilen gözaltı kararını yorumladı. İzol, gerçekleşen olayların Kürt halkına mal edilmek istendiğini fakat Kürt vatandaşı olmakla PKK'lı olmak arasında çok büyük fark olduğunu belirtti. Kürt halkının vatanını ve milleti seven, gerekirse Türk bayrağının göklerde dalgalanması için canını seve seve verebilecek insanlar olduğunu da sözlerine ekleyen İzol, "Kürt olmak PKK'lı olmak demek değildir" diye konuştu.

"Bu millet unutmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini de hatırlatan İzol, "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da halkımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Cumhurbaşkanımız daha öncen de ifade ettiği gibi bu işin peşini bırakmıyor, bırakmayacaktır da. Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de seslenmek istiyorum, bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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