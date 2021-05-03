İzol aşiretinden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarına tam destek
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İzol aşiretinden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarına tam destek

İzol aşiretinden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarına tam destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dünya genelinde 3 milyonun üzerinde mensubu bulunan İzol aşiretinin genç sözcülerinden Araştırmacı ve Yazar Ramazan İzol, Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım Harekatı hakkında değerlendirmelerde bulunarak operasyona Doğu ve Güneydoğu halkı ve İzol aşireti olarak tam destek verdiklerini söyledi.

Dünya genelinde 3 milyonun üzerinde mensubu bulunan İzol aşiretinin genç sözcülerinden Araştırmacı ve Yazar Ramazan İzol, Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım Harekatı hakkında değerlendirmelerde bulunarak operasyona Doğu ve Güneydoğu halkı ve İzol aşireti olarak tam destek verdiklerini söyledi.

Ülke sınırlarının milletin namusu olduğunu belirten İzol, her Türk vatandaşının bu sınırları korumakla mükellef olduğunu dile getirdi. İzol, "Eğer bizim sınırlarımızda tehditler söz konusuysa ve bir terör yapılanması varsa bu bizim namusumuzu zedeleyici hareketlerin olduğu anlamına gelir. Onu muhafaza etmek bu devletin başındaki insan ve içinde yaşayan millet için mecburidir" diye konuştu.

Türkiye'nin düzenlediği Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım Harekatını İzol aşireti ve bölge halkı olarak sonuna kadar desteklediklerini belirten Güneydoğu Bölgesi'nin genç kanaat önderlerinden Araştırmacı Yazar Ramazan İzol, "Yaklaşık 3 milyona yakın nüfusumuz bulunmaktadır. Bunun dışında bizler bugün olduğu gibi her zaman devletimizin yanında olduk. İzol aşireti olarak bizler o bölgeyi yani Kuzey Irak bölgesini iyi biliriz. O bölgelerde yüz binleri aşkın akrabamız bulunmaktadır. Biz onlarla bu süreçte birçok görüşmeler yaptık. Elhamdülillah hepsinin destekleri tamdır" ifadelerini kullandı.

"PKK kalleşliğine devam ediyor"

PKK'nın, operasyonun ilk günlerinde büyük zaiyat verdiğini ifade eden İzol, "Ele geçirilen patlayıcılarla malzemelere bakıldığında, örgütün, TSK operasyon güçleriyle temastan kaçınarak daha çok araziye mayın ve EYP döşediği, tuzakladığı görülmektedir. Bu harekatla birlikte, sınırın yakın kuşak derinliğinde uzun zamandan beri oluşturulan mevcut üs bölgeleri artık daha derinliğe doğru tesis edilerek adım adım ilerleniyor. Bizim gibi kanaat önderlerinin ve aile büyüklerinin çıkıp devletimizin yanında olduklarını dile getirmeleri gerekiyor. Elbette yanında olduklarını biliyoruz ve eminiz ama bunu açık etsinler ve dile getirsinler. Bu sayede açık etmeyen diğer kanaat önderlerini de cesaretlendirmiş oluruz. Biz asla ama asla teröre destek vermiyoruz. Terörü destekleyenleri de yanımıza yaklaştırmıyoruz. PKK bir terör örgütüdür ve bu ülkeye zarar vermeye çalışmaktadır. Türkiye'nin sınırlarını ihlal etmeye çalışan ve içten yapılanarak ülkenin bölünmesini isteyen her grup bizim için terör örgütüdür. Bu nedenle İzol aşireti olarak bu operasyonu destekliyoruz. Elimizden ne gelirse de yapmaya hazırız. Görev olarak üzerimize ne düşerse ailemizin bütün üyeleri vatan, memleket, din, vicdan, ülkemizin huzuru için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Allah orada çalışan askerlerimizin yardımcısı olsun ve destek veren tüm halktan da Allah razı olsun" dedi.

İzol; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde gündeme getirilen Nusaybin-Cizre-Ovaköy-Telafer-Bağdat- Basra'yı birbirine bağlayacak tren hattı projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığı yönünde açıklamasına dikkati çekerek operasyonun bir amacının da bu projenin hayata geçirilmesi için bölgenin güvenliğinin sağlanması olabileceğini belirterek açıklamalarını tamamladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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