İzoder/pelesen:  Yalıtım Bilincini Yaygınlaştırmayı Hedefliyoruz

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER), Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, yalıtım bilincini ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

İZODER'in İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği "Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri"nde konuşan Pelesen, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgi, Anadolu'ya açılma stratejisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumun yalıtım konusunda doğru bilgilere sahip olması çok önemli çünkü binalarımızı yalıtım uygulamalarının tümüyle donatmamız halinde güvenli, sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına sahip olabiliriz.

"Bugün ülkemizde 20 milyon konuttan 5 milyonunun topyekün elden geçirilmesi durumuyla karşı karşıyayız.

"Bu süreçte güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşmak için ancak yönetmelik ve standartlara uygun şartlarda yalıtım yapmamız gerekiyor.

"Enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye'de tüketilen enerjinin yüzde 40'ı yaşadığımız binalarda tüketiliyor.

"Bu binalarda tüketilen enerjinin yüzde 70'ini de ısıtma ve soğutmak amacıyla kullanıyoruz. Oysa yalıtımla yüzde 50 oranında tasarruf etmemiz mümkün.

"Bunun da ekonomik büyüklüğü yılda 10 milyar dolar civarındadır."

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, İZODER'in sektörde denetim rolünü üstlenmesi gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Piyasa denetimi ve gözetimi çok önemli. Malzemeler, ustalar, müteahhitler belgeli mi? Tüm bunların denetlenmesi ve sonuçların mutlaka kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor.

"Ancak insanların buzdolabı, çamaşır makinesi alırken gösterdikleri hassasiyeti, binalarda gösterdiklerinden çok emin değilim. Beyaz eşyaları 'bu A sınıfıymış' ya da 'bu otomobil kilometrede ne kadar yakıt tüketiyor' diye merak edenlerin, aldıkları ev A, B ya da C sınıfı mı, belgesi var mı yok mu, gerçekten yalıtımlı bir bina mı? diye sorguladıklarını düşünmüyorum. İnsanlarımız gittiği berberde sertifika ararken, başını soktuğu binada sertifika aramıyor. Bu bilincin de toplumumuzda gelişmesi gerektiğini düşünüyorum."

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise şunları söyledi:

"İZODER'in kurucularından biri olarak geçtiğimiz yıllarda şunu gördüm; biz yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu vurgulayarak 2000'lere kadar mühendislere anlatmaya çalıştık, 2001 krizinden sonra da yalıtımı finansçılar konuşmaya başladı. Bence yalıtımı halka mal etmemiz gerekiyor.

"Bugün ev sahibi olarak elektrik, doğalgaz faturası ödeyen insanlar şu an ne hissediyor? Zira son 12 aydaki enerji enflasyonu yüzde 93. dolayısıyla ısı yalıtımı ve enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları kamuoyunun da destekleyeceğine inanıyorum.

"Yüzde 75 enerji ithalatı yapan bir ülke olarak, bizim mutlaka enerji verimliliği seferberliği başlatmamız lazım. Çünkü enerji verimliliği milli bir meseledir." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA