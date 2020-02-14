İZODER'in yeni başkanı Levent Gökçe oldu

14.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:33

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gökçe, "Yalıtımın binalara olumlu etkisinin farkında olan kamunun desteği ve kamuoyunun ilgisinin artmasıyla, sektör daha da gelişecek ve büyüyecektir. İZODER olarak, binalarda yalıtım uygulamalarının artırılmasına yönelik çalışmalarımızla, hem topluma hem ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de yalıtım bilincinin artırılması ve yalıtım sektörünün gelişmesini hedefleyen İZODER'in Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Şubat Perşembe günü Radisson Blu Hotel Asia'da yapıldı. İZODER 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, başkanlığı süresince İZODER'de yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaşarak, "3 yıl önce göreve başladığımızda söz verdiğimiz eksik yalıtım yönetmeliklerinin tamamlanmasına katkıda bulunduk ve Anadolu'ya açılım konusunda çalışma yürüttük" dedi. Levent Pelesen, şunları söyledi: "Su ve ses yalıtımı yönetmelikleri çıkarılmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız iş birliği protokolü çerçevesinde tam 14 ilde 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenledik. Toplam 3 binin üzerinde katılımcının izlediği toplantılarla tüm yalıtım branşlarını anlatma fırsatı bulduk. 14 ile gittik ama 37 ilden gelen kamu personelleri de seminerlerimizi takip etti. Böylece çok geniş bir ağa ulaşırken, yerel yöneticilerle de bir araya geldik. Ayrıca İZODER'in 25. kuruluş yıldönümüne özel sosyal sorumluluk projeleri yürüttük. Anadolu'da 4 okulun yalıtımı, üyelerimiz tarafından A'dan Z'ye her şeyiyle yapıldı. Ayrıca öğrencilere yönelik İZODER 25. yıl eğitim bursu açtık ve 40 meslek lisesi öğrencisinin bir yıllık eğitim masraflarını üstlendik. Bu dönemde uzun zamandır yapamadığımız sektör envanteri çalışmasını da tamamlayıp, sonuçları sektör ve kamuoyu ile paylaştık."

Çok kaliteli üretim yapılıyor ama uygulamalar takip edilmeli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise enerji verimliliği ve enerji tasarrufu için doğru malzemeler ve kaliteli işçilikle yapılan yalıtım uygulamalarının, ülke ekonomisine katkılarının altını çizdi. Beklenen yalıtım yönetmeliklerinin çıktığını ve bir an önce teknik kadroların yetiştirilmesi, uzmanlaşmanın sağlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Yeryüzü iklim değişikliği nedeniyle ısınıyor. Isınan ortamı da sağlıklı hale getirmemiz için binalarımızı yalıtmamız gerekiyor. 'Havayı soğutamazsınız, binalarınızı yalıtın' demeliyiz. Ülkemizde yalıtıma yönelik bütün kriterlerin AB normlarında devreye girmesi lazım. Böylece sera gazı salımıyla ilgili önemli önlemler alınmış olur. Evlerimizde pencere kenarı ile odanın ortasındaki sıcaklık farkı 1.5 derecenin üzerinde olduğunda insanlar nezle, grip oluyor. Bundan dolayı binaların kaliteli ve doğru yalıtılması büyük önem taşıyor. Bugün yalıtım sektöründü çok kaliteli malzemeler üretiliyor ancak bu kaliteli ürünler çok kalitesiz terzilere teslim ediliyor. Oysa ürünün üretiminden, uygulanmasına, nihai kullanımına kadar tüm süreç takip etmelidir" diye konuştu.

Türkiye önemli bir tedarikçi ülke olduğu vurgulanmalı

Toplantıda '2019'dan 2020'ye Ekonomik Durum' başlıklı bir konuşma yapan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye'de bankacılık sektörünün, ekonomik dalgalanmadan etkilenen reel sektöre yönelik yapıcı adımlar atması gerektiğini söyledi. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının uluslararası ticarete etkisine de dikkat çeken Prof. Dr. Kerem Alkin, "Asya ülkelerinden ürün tedariki önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak. Türkiye güvenli liman olma konusunda bir farkındalık ortaya koyacaksa, birçok alım heyeti davet edilerek Türkiye'nin önemli bir tedarikçi ülke olduğu vurgulanmalı" diye konuştu.

Toplantının ikinci bölümünde 13. Dönem Yönetim Kurulu adına İZODER Genel Sekreteri Timur Diz tarafından 2017 – 2019 Faaliyet Raporu ve Mali Rapor sunuldu. 13. Dönem Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin ardından İZODER'in yeni Yönetim Kurulu seçildi. 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Saint-Gobain Türkiye CEO'su Levent Gökçe oldu.

İZODER olarak ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gökçe, "Yürütülen çok değerli mevcut projelere ilaveten, İZODER'i değişen ve gelişen konjonktüre uygun olarak çok daha güçlü bir konuma getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yalıtımın sağlık, güvenlik ve ekonomik açıdan tüm toplumu ilgilendiren ciddi bir boyutu olduğunu her platformda vurgulamayı görev edinen tüm İZODER üyelerine teşekkür eden Levent Gökçe, "Ülke olarak güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşmak için binalarımızda standartlara uygun ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarını yapmamız şart. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın, ülkemizde uygulanan yalıtım mevzuatlarının AB ülkeleri ile aynı seviyeye getirilmesi konusunda önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yalıtımın tüm branşlarının binalara olumlu etkisinin farkında olan kamunun desteği ve kamuoyunun da yalıtımın önemine yönelik algısının artmasıyla sektör daha da büyüyecektir. İZODER olarak, binalarda yalıtım uygulamalarının artırılmasına yönelik çalışmalarımızla, hem topluma, hem ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Onur Üyeliği belgeleri ve plaket takdim edildi

Derneğin faaliyetlerine önemli katkılarda bulunan ve geçmiş dönemlerde İZODER Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan Tevfik Ceritoğlu'na İZODER Onur Üyeliği Belgesi de takdim edildi. Aynı zamanda dernek üyelikleri 10. yılını dolduran Birdal İnşaat, Dyo,Erge İzolasyon, Fixa, Hatüpen, KYK, Mapei, Polisan ve Retim'eve üyelikleri 20. Yılını dolduran İstanbul Teknik ve Yapı Servis firmalarına plaketleri takdim edildi.

Kaynak: Bültenler