İZODER'DEN 'İklim Eylem Zirvesi' açıklaması

24.09.2019 16:39

Söz konusu hedeflere ulaşmak için sadece binalarda yüksek oranda enerji verimliliğinin sağlanması ve asgariye indirilen ihtiyacın da yenilenebilir enerjiden faydalanılması gerektiğini vurgulayan İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Sıfır karbonlu binalara ulaşmak için ilk aşamada AB ülkelerinde 14-16 cm'ye ulaşan ısı yalıtım kalınlıklarına ülkemizde de ulaşmamız gerekiyor. Isı yalıtımı ile ilgili mevzuatların iyileştirilmesiyle, enerji verimli, yenilenebilir enerjiden faydalanan ve karbon salımı olmayan veya çok düşük seviyede salıma sahip bina stoku hedeflerine ulaşabiliriz" dedi.

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, açıklamasında şunları söyledi: "New York'ta düzenlenen 'İklim Eylem Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele etmek için Türkiye'nin her bir coğrafi bölgesine yönelik eylem planları hazırlandığını açıkladı. 'Yerel iklim yatırımı için liderlik' ve 'herkes için sıfır karbon binalar' girişimiyle; iklim değişikliği ile başarılı mücadele için öncelikle yerel düzeyde eyleme geçildiğini göstermesi açısından son derece önemlidir.

Ülkemizde yalıtım ile ilgili yasal düzenlemeler henüz AB ülkeleri seviyesinde değil. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca anlamda ısı yalıtımıyla ilgili mevzuatlara yönelik olarak sürdürülen yenileme ve tadilat çalışmaları çok önemli bir fırsat. Mevzuatların iyileştirilmesi, ısı yalıtım kalınlıklarının AB ülkelerindeki gibi 14-16 cm seviyesine yükseltilmesi, enerji verimliliği ve karbon salımının azaltılması için çok önemli. Isı yalıtımı ile ilgili mevzuatların iyileştirilmesiyle, enerji verimli, yenilenebilir enerjiden faydalanan ve karbon salımı olmayan veya çok düşük seviyede salıma sahip bina stoku hedeflerine ulaşabiliriz.

Aynı zamanda ısıtma ve soğutma sistemlerinde verimli cihaz seçimi ve işletimi, aydınlatmada enerji verimliliği öne çıkan diğer unsurlar. Söz konusu hedeflere ulaşmak için enerjinin verimli kullanılması tek başına yeterli değil, aynı zamanda yenilenebilir enerjiden de yararlanılması gerekiyor.

Binalarda enerji verimliliğini sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ısı yalıtımının teşvik edilmesi hem toplumumuz hem yalıtım sektörümüz adına önemli bir adım olacaktır. Çünkü Türkiye'de binalarda kullandığımız enerji miktarı, toplam tükettiğimiz enerjinin çok önemli bir kısmına, yani yaklaşık yüzde 32'sine ulaşmış durumda. Dolayısıyla yalıtımın hepimizi ilgilendiren ciddi bir boyutu var. Alacağımız ısı yalıtımı önlemleriyle bu savurganlığın önüne geçmemiz mümkün.

Mevcut mevzuatların etkin bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi noktasında eksiklerimiz var ancak eylem planlarının da katkısıyla, ısı yalıtımını kaliteli malzeme ve uzman uygulamalar ile gerçekleştirirsek, sağlıklı ve konforlu yapılara kavuşabiliriz.

Kaynak: Bültenler