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Türkiye, Gökçe, Ekonomi, Haber

İZODER Başkanı Gökçe: "Komşu gürültüsünden kurtulmak ses yalıtımıyla mümkün"

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Gökçe, gürültünün yıkıcı ve kalıcı etkilerini göz ardı etmemek, alışma eğilimine kapılmamak, kontrolsüz ses kirliliğini önlemeyi başarmak gerektiğini belirterek, "Komşu gürültüsünden kurtulmak ses yalıtımıyla mümkün.

27.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:58
İZODER Başkanı Gökçe:

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Gökçe, gürültünün yıkıcı ve kalıcı etkilerini göz ardı etmemek, alışma eğilimine kapılmamak, kontrolsüz ses kirliliğini önlemeyi başarmak gerektiğini belirterek, "Komşu gürültüsünden kurtulmak ses yalıtımıyla mümkün." ifadesini kullandı.

Gökçe, dünya çapında insanların sağlık ve refahı için gürültü farkındalığını artırmak amacıyla ilk kez 1996 yılında başlatılan 29 Nisan Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ses yalıtımı konusunda bilinç oluşturmanın, İZODER olarak üstlendikleri bir sosyal sorumluluk hamlesi olduğunu vurguladı.

İZODER'in öncelikli hedefinin yalıtım bilincini Türkiye çapında yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Gökçe, "Üstlendiğimiz yalıtım konuları o kadar önemli ki, hem enerji verimliliği, çevresel etkiler ve iklim değişikliği gibi konular hem de güvenli yapıların oluşumu, konforlu, sağlıklı yaşam alanları ile yakından ilgili olmamızı gerektiriyor. Günümüzde binalarda en önemli sorunlardan biri de gürültü... Ses yalıtımı, içinde yaşadığımız konutlara hitap eden ve toplumu direkt ilgilendiren, çok önemli bir konu. Bugün özellikle büyük şehirlerde yaşamımızın her alanında, farkında olmadan gürültüye maruz kalıyor ve bu durumun olumsuz etkilerini gün geçtikçe daha fazla hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökçe, komşu gürültüsünden kurtulmanın ses yalıtımıyla mümkün olduğunu aktardı..

Gelişmiş ülkelerde yalıtım konusunda yüksek hassasiyet olduğunu ve ses yalıtımının çağdaş yaşam standartlarının oluşmasına katkı sağladığını belirten Gökçe, Türkiye'de gürültü kirliliğini önlemek amacıyla yapılan düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

"Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, 1 Haziran 2018'de yürürlüğe girdi. Böylece yeni yönetmelikle ses yalıtımının yeni binalarda uygulanması zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeye göre, şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları belirlendi. Yönetmelik, yapı içinde oluşan TV, müzik, konuşma gibi komşulardan gelen gürültülerin yanı sıra darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültülerinin kontrol altına alınmasına yönelik önlemleri içeriyor. Yönetmelik, konutların yanı sıra okul, hastane gibi halkın yoğun olarak bulunduğu binaları da kapsıyor."

"Gürültü sağlığımızı tehdit ediyor"

Levent Gökçe, gürültünün insanlarda sağlık sorunlarına yol açtığına işaret ederek, "Gürültü insanlarda geçici veya kalıcı işitme hasarları, kan basıncı artışı, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında ritim bozukluğu, öfkelenme, sıkılma, genel takatsizlik duygusu, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu gibi etkiler yaratırken, çocuklarda ise tansiyon, kalp atışları ve stres hormonlarının yükselmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yaşam için ses yalıtımının gerekli olduğunu vurgulayan Gökçe, şunları kaydetti:

"Toplumsal uyum ve verimliliğimizde derin yaralar açan gürültüden korunmak; sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmek için ses yalıtımına sahip yapılara sahip olmamız çok önemli. Gürültü, çocuklarımızı da fizyolojik, bilişsel ve duygusal açıdan olumsuz etkiliyor. Ses ve gürültü; sürekliliğine, dozuna ve kişilik özelliklerine bağlı olarak hepimizde farklı yoğunlukta etki yaratıyor. Gürültünün yıkıcı ve kalıcı etkilerini göz ardı etmemeli, alışma eğilimine kapılmamalı, kontrolsüz ses kirliliğini önlemeyi başarmalıyız."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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