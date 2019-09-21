İzoder, 2019'un Dördüncü 'Yalıtım semineri'ni Eskişehir'de düzenledi

21.09.2019 10:23

İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Ülkemizde yalıtım ile ilgili yasal düzenlemeler henüz AB ülkeleri seviyesinde değil. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın da katkısıyla, ısı, su, ses ve yangın yalıtımını kaliteli malzeme ve uzman uygulamalarla gerçekleştirirsek, dayanıklı, sağlıklı ve konforlu yapılara kavuşabiliriz" dedi.

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri-Eskişehir'i; Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile 19 Eylül Perşembe günü Eskişehir Tasigo Hotels Bademlik Termal'da düzenledi. Seminere, kamu ve sektör temsilcileri ile alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı. Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik açılış konuşmasında, yalıtımın sağlık, güvenlik ve milli ekonomi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, bu seminerin yalıtım bilincinin artması açısından faydalı olduğunu vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği protokolü çerçevesinde şimdiye kadar 11 ilde 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri'ni düzenlediklerini belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Gerçekleştireceğimiz seminerle amacımız, yalıtım sektörünün tüm bileşenlerini ve taraflarını bir araya getirerek, yalıtım bilincini artırmak ve farkındalık yaratmaktır" diye konuştu.

Ülkemizde yalıtım ile ilgili yasal düzenlemelerin henüz AB ülkeleri seviyesinde olmadığını ifade eden Levent Pelesen, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı çerçevesinde mevzuatların da iyileştirilmesi, ısı yalıtım kalınlıklarının artırılarak AB seviyesine yükseltilmesi, enerji verimliliği için çok önemli bir adım olacaktır. Isı, su, ses ve yangın yalıtımının etkin bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi noktasında eksiklerimiz var ancak Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın katkısıyla tüm yalıtım grubunu kaliteli malzeme ve uzman uygulamalar ile gerçekleştirirsek, dayanıklı, sağlıklı ve konforlu yapılara kavuşabiliriz" dedi.

Bonus, Filli Boya/Capatect, İzocam, Knauf Insulation, KYK Yapı Kimyasalları, MegaBoard, ODE, Onduline, Ravaber, Terrawool sponsorluğunda düzenlenen Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri-Eskişehir'de; öğretim üyeleri, mimar, mühendis ve STK temsilcilerinden oluşan sektörün tüm bileşenleri ve tarafları bir araya geldi.

Kaynak: Bültenler