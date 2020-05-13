İznin bitmesiyle çocuklar evlerine döndü İznin bitmesiyle çocuklar evlerine döndü Parkların yasağın yeniden başlaması ile birlikte boşalması havadan görüntülendi Korona virüs salgını nedeni sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocukların bugün kendilerine verilen izin sona erdi.

İznin bitmesiyle çocuklar evlerine döndü

Parkların yasağın yeniden başlaması ile birlikte boşalması havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeni sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş arası çocukların bugün kendilerine verilen izin sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan parkların yasağın yeniden başlaması ile birlikte boşalması havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan karar nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Uzun zaman sonra bugün 0-14 yaş arası çocuklara 4 saatlik sokağa çıkma izni verildi. Verilen iznin ardından sabah saat 11: 00 de parklara ve sokaklara koşan çocuklar saat 15: 00 de yasağın yeniden başlamasıyla beraber evlerine geri döndü. 4 saatlik izin boyunca parklarda yaşanan yoğunluk da yasağın yeniden başlamasıyla yerini sakinliğe bıraktı.

Kaynak: İHA