İznikli sporcuların başarısı
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İznikli sporcuların başarısı

İznikli sporcuların başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tekvando Turnuvası gerçekleştirildi.

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tekvando Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada İznikli sporcular derece elde etti.

28-29 Ağustos tarihlerinde Gençler Tekvando Turnuvası 191 sporcunun iştirakiyle yapıldı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından 55 kilo genç kızlarda İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve İznik Belediyespor Kulübü Derneği sporcusu Zülal Erva Özver gümüş madalya kazandı. 51 kilo genç erkeklerde İznik Anadolu Lisesi öğrencisi ve İznik Belediyespor Kulübü Derneği sporcusu Muhammet Fatih Kavalcı bronz madalya kazandı. - BURSA

İznikli sporcuların başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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