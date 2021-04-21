İznikli emekli öğretmenin yaptığı ahşap mutfak malzemeleri ilgi görüyor

Bursa'nın İznik ilçesinde 63 yaşındaki emekli öğretmen Servet Bağcı, el tornasında işlediği ahşap malzemeyi tabak, kase, bardak, havan gibi eşyalara dönüştürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde 63 yaşındaki emekli öğretmen Servet Bağcı, el tornasında işlediği ahşap malzemeyi tabak, kase, bardak, havan gibi eşyalara dönüştürüyor.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1958'de İznik'te dünyaya gelen Servet Bağcı, 28 yıllık fen bilgisi öğretmenliğinden emekli olduktan sonra ahşap oyma sanatına gönül verdi.

Bağcı, kurduğu atölyedeki el tornasında işlediği ahşap ürünleri ülkenin dört bir tarafına yolluyor.

Çalışmaları, İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından kayıt altına alınan Bağcı, öğretmenlik hayatını, ahşap sanatını ve çocukluğundaki İznik'i anlattı.

Öğretmenlik hayatına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başladığını belirten Bağcı, "Ülkemizin dört bir tarafından görev yaptım. Son olarak memleketimde emekli oldum. Bu sürede binlerce öğrencimiz oldu. Yüzlerce anı biriktirdik." dedi.

Emekli olduktan sonra bir şeyler üretmek istediğini aktaran Bağcı, şunları kaydetti:

"Kaliteli vakit geçirmeyi kendime dert edindim. Ahşap, sevdiğim bir daldı. Önce ufak bir tornada başladım. Daha sonra büyüttüm. Şimdilerde ise çoğunlukla mutfak malzemeleri üretiyorum. Genellikle zeytin ağacıyla çalışıyorum. Ülkemizin bir çok yerinden siparişler geliyor. Talep üzerine yapıp gönderiyorum. Gençlere tavsiyem, telefon ve bilgisayarlardan kafalarını kaldırıp gerçek hayatın farkına varmalarıdır. Mesleklerin tanıtılması ve gençlere özendirilmesi, çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz