İznikli el sanatları ustasının kuka ağacının meyvesinden yaptığı tespihler ilgi görüyor

Bursa'nın İznik ilçesinde 6 yıl önce berberliği bırakıp el sanatlarıyla daha fazla uğraşmaya başlayan Mustafa Eyrikaya, kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlarla süsleyerek tespihler üretiyor.

İlçede 8 yıldır tespih sanatı ve nakkaşlıkla ilgilenen Eyrikaya, AA muhabirine, tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini söyledi.

Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderdiğini belirten Eyrikaya, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiğini anlattı.

Tespihlerinde kullandığı malzemeler hakkında bilgi veren Eyrikaya, şöyle konuştu:

"Kuka, Hindistan ve Brezilya'da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır. Osmanlı döneminde hekimlerin de sıkça kullandığı rivayet edilir. Yaptığımız çalışmalar el işçiliğidir. Böyle bir tespihi 15 ila 20 günde bitirebiliyoruz. Piyasada değeri 15 bin liradır. Üzerinİ yakut, zümrüt ve safir taşlarıyla süsleyerek koleksiyoner ve tespihseverlerin beğenilerine sunuyoruz. Çok beğenilen ve talep olan bir türdür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz