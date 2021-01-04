İznikli el sanatları ustasının kuka ağacının meyvesinden yaptığı tespihler ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İznikli el sanatları ustasının kuka ağacının meyvesinden yaptığı tespihler ilgi görüyor

04.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:08
İznikli el sanatları ustasının kuka ağacının meyvesinden yaptığı tespihler ilgi görüyor

Bursa'nın İznik ilçesinde 6 yıl önce berberliği bırakıp el sanatlarıyla daha fazla uğraşmaya başlayan Mustafa Eyrikaya, kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlarla süsleyerek tespihler üretiyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde 6 yıl önce berberliği bırakıp el sanatlarıyla daha fazla uğraşmaya başlayan Mustafa Eyrikaya, kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlarla süsleyerek tespihler üretiyor.

İlçede 8 yıldır tespih sanatı ve nakkaşlıkla ilgilenen Eyrikaya, AA muhabirine, tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini söyledi.

Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderdiğini belirten Eyrikaya, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiğini anlattı.

Tespihlerinde kullandığı malzemeler hakkında bilgi veren Eyrikaya, şöyle konuştu:

"Kuka, Hindistan ve Brezilya'da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır. Osmanlı döneminde hekimlerin de sıkça kullandığı rivayet edilir. Yaptığımız çalışmalar el işçiliğidir. Böyle bir tespihi 15 ila 20 günde bitirebiliyoruz. Piyasada değeri 15 bin liradır. Üzerinİ yakut, zümrüt ve safir taşlarıyla süsleyerek koleksiyoner ve tespihseverlerin beğenilerine sunuyoruz. Çok beğenilen ve talep olan bir türdür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Fatih Terim Mesut Bakkal Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İznikli el sanatları ustasının kuka ağacının meyvesinden yaptığı tespihler ilgi görüyor - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 14:16:26. #1.14#
title