İznik-Yenişehir yolunda tır şarampole devrildi
İznik-Yenişehir kara yolunda trafik kazası meydana geldi.
İznik-Yenişehir kara yolunda trafik kazası meydana geldi.
Karabük'ten Yenişehir'e cam malzemesi getiren Sabri Kün (42) idaresindeki 06 BFN 707 plakalı tır, İznik istikametinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı yara almadan atlatan şoför, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta muayene edildi.