İznik Ultra Maratonu'nda 150 kilometrelik koşu başladı
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İznik Ultra Maratonu'nda 150 kilometrelik koşu başladı

İznik Ultra Maratonu'nda 150 kilometrelik koşu başladı
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Spor

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "İznik Ultra Maratonu", 150 kilometrelik koşuyla başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "İznik Ultra Maratonu", 150 kilometrelik koşuyla başladı.

İznik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bine yakın sporcunun katıldığı organizasyonun en uzun parkuru olan koşunun startı, ilçe merkezinde İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından verildi.

En uzun parkurda yarışmacılar, Samanlı ve Katırlı dağları boyunca İznik Gölü'nün çevresinde tur atacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle gerçekleşen maratonda parkurlar, ormanlara giriş yasağı sebebiyle güncellendi. Yeni parkurlarda sporcular, 150, 70, 48, 32, 25 ve 14 kilometrelik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Etkinlik, 5 kilometrelik Unesco Koşusu ve Çocuk Koşusu ile sona erecek.

Organizasyonda parkurların yüzde 85'i toprak yollarda koşuluyor. İznik Ultra Maratonu'nda 150 kilometrelik parkurun birincisine tüm ödüllerin yanı sıra ağırlığınca İznik zeytini hediye edilecek.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, start alanında yaptığı konuşmada, "İlçemize gelen tüm yarışmacılarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Tüm yarışmacılarımızı her yıl İznik Ultra Maratonu'na katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Tüm yarışların ödül töreni, yarın saat 14.00'te İznik Yeşil Cami bahçesinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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