İznik'ten Kn-95 ve cerrahi maske ihracatı Bursa'nın İznik ilçesinde bir tekstil firması tarafından aylık 45 milyon maske ihraç ediliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir tekstil firması tarafından aylık 45 milyon maske ihraç ediliyor.

İstanbul merkezli firmanın genel müdürü Tekin Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 20-25 milyon liralık yatırım yaparak 150 kişi istihdam ettiklerini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her sektörde olduğu gibi tekstilde de sıkıntılar yaşandığını belirten Avcı, "Fakat biz, geçtiğimiz yıllarda zaten maske üretimine başlamıştık. Dolayısı ile pandemi döneminde hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik." dedi.

Avcı, iki tip ürettikleri maskelerin tamamını ihraç ettiklerini anlattı.

Günlük üretimlerinin Kn-95 maskede 200 bin, cerrahi maskede 1,5 milyon olduğunu dile getiren Avcı, şöyle konuştu:

"Afganistan, Hindistan, Kuveyt, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan gibi başta olmak üzere 15-20 ülkeye sözleşme karşılığında ihracat yapıyoruz. Vatandaşlarımız maske konusunda maalesef eksik bilginin verdiği sıkıntıları yaşıyorlar. Nizami üretilmiş bir maskenin kullanım süresi maksimum 3 saattir. 3 saatten fazla kullanılan maske yarardan fazla zarar verecektir."

Kaynak: AA