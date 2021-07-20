İznik'ten acı haber geldi

Bursa'nın İznik ilçesinde göle serinlemek için giren 2 gençten biri Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarılırken, diğer öğrencinin ise Deniz Polis ekiplerine ait dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde göle serinlemek için giren 2 gençten biri Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarılırken, diğer öğrencinin ise Deniz Polis ekiplerine ait dalgıçlar tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenim gördükleri belirtilen Ö.T. (21) ile İ.A. (22) İznik ilçesine gelerek saat 14.00 sıralarında Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkiinden serinlemek için göle girdi. Gölde açılan 2 genç bir süre sonra gözden kayboldu. Göl kenarındaki vatandaşların fark etmesi neticesi olay yerine Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler çağrıldı. Gençlerden İ.A., ekipler tarafından sağ kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, diğer genci arama çalışmaları Deniz Polis ekibinin katılımı ile genişletildi. Kısa süre sonra, polis dalgıçlar Ö.T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ö.T.'nin cansız bedeni incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gençlerin gözden kaybolduğu aynı mevkiide geçtiğimiz yıl serinlemek için göle giren aynı aileden 4 kişi boğularak hayatlarını kaybetmişti.

(Mehmet Buldu - İlkay Altay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı