: İznik'teki "Künye Ağacı"na tescil talebi - BURSA

18.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:07

Bursa'nın İznik ilçesinde yıllarca askerlerin üzerine künyelerini yazdığı ağacın tescil edilmesi isteniyor.

Selçuk Mahallesi'nde, 1970'li yıllardan başlayarak 1990'lara kadar yazılar bulunan ağaç, halk arasında "Künye Ağacı" olarak biliniyor.

Mahalle Muhtarı Selim Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın adeta ilçenin sembollerinden biri haline geldiğini söyledi.

Diyarbakır, Elazığ, Muğla, Trabzon gibi pek çok ilden askerlerin bu bölgede görev yaptıkları sırada isimlerini ve tertiplerini ağaca kazıdığını belirten Sarıkaya, "Ağacın yaşlanması dolayısıyla yazılar yer yer silinse de birçoğu okunur durumda. Bizler bu ağacın koruma altına alınıp etrafına da çevre düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Bu bölgemizde üniversitemiz, askeriyemiz ve bir de lisemiz mevcut. Yazları bu ağacın gölgesi gayet geniş bir alanı kaplıyor. Yıllar önce bu yazıları yazanlar buraya tekrar gelip anılarını tazeleyebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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