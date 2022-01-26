İznik'teki kazadan acı haber geldi - Haberler
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İznik'teki kazadan acı haber geldi

İznik'teki kazadan acı haber geldi

Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi.

Önceki gün İznik-Çakırca yolunda zeytin hali mevkiinde meydana gelen kazada, Ümit Çiçekli'nin kullandığı 34 VR 4047 plakalı otomobil, yolda bekleyen Melek Atar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınları ise haberi aldıklarında fenalık geçirdi. Yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İznik'teki kazadan acı haber geldi

İznik'teki kazadan acı haber geldi

İznik'teki kazadan acı haber geldi

İznik'teki kazadan acı haber geldi

İznik'teki kazadan acı haber geldi

İznik'teki kazadan acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Bursa, İznik, 3. Sayfa, Haber

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