İznik'teki gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu BURSA'nın İznik ilçesinde sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı kartposttallık görüntü oluşturdu.

BURSA'nın İznik ilçesinde sağanak yağışın ardından beliren gökkuşağı kartposttallık görüntü oluşturdu.

Bursa'da kent genelinde görülen sağanak yağış, yaşamı olumzu etkiledi. cadde ve sokaklarda biriken sulan nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yağmuru hazırlıklık yakalanan vatandaşlar ise saçak altları gizlenerek kuronmaya çalıştı. Sağanak olumsuzluklara neden olurken, ardından çıkan gökkuşağı ise gökyüzünde rengarenk görüntü yarattı. İznik ilçesi semalarında görülen gökkuşağı, kartpostallık görüntü oluşturdu. İznik Gölü kıyısından, ilçeyi yarım daire içerisine almışcasına beliren gökkuşağını gören vatandaşlar da, telefonları ile bu doğa olayını çektikleri hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirdi.

Kaynak: DHA