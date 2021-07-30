İznik'te zehir taciri tutuklandı
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İznik'te zehir taciri tutuklandı

İznik'te zehir taciri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da evinde esrar tohumu ve uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da evinde esrar tohumu ve uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.B'nin evinde esrar tohumu bulundurduğu ve madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti. E.B.'nin evinde yapılan aramalarda 9 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet hassas terazi, 36 gram esrar tohumu, 330 gram tohumlu esrar bitkisi, 1 adet alışveriş ajandası ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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