İznik'te Yol Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Vatandaşın günlük yaşamda hayatını kolaylaştıracak ve ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalara devam eden İznik Belediyesi bu kapsamda birçok alanda, birçok nokta da çalışmalarını sürdürüyor. Gerek Merkezi Hükümet ve gerek Büyükşehir Belediyesi'nden alınan desteklerin yanı sıra İznik Belediyesi ekipleri tarafından da yol yapım çalışmaları, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

SİLİNDİRE ÇIKARAK ASFALT EZDİ

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da Başkan Yardımcıları Necati Tosun, Mehmet Hıştıroğlu, Özel Kalem Müdürü Engin Semerci, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Pösteki ve Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Asa ile birlikte devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini de dinledi. Ayrıca Sargın alanda çalışan silindir makinesine de çıkarak bir süre asfalt ezme çalışması yaptı.

İlçenin en ücra köşesinden en merkezine kadar birçok farklı alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten İznik Belediye Başkanı Osman Sargın açıklamasında "Mahalle muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda nerede hangi hizmete ihtiyaç varsa büyük, küçük demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda vatandaşlarımızın beğenisi ve destekleri bizlerin çalışma azmini de arttırıyor. Tüm hemşerilerime bu destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.