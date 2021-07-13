İznik'te yaz spor okulları heyecanı 12 branşta başladı

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte hazırlıklarını yapan İznik Belediyesi, İznik Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 12 branşta yaz spor okulu açıldı.

Güreş, Cimnastik, Beyzbol, Softbol, Basketbol, Taekwondo, Kürek, Kano, Yelken, Futsal, Yüzme ve Engelliler için Engelsiz yaz okulu branşları ilgili kurumların tesislerinde faaliyetlerine başladı. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Merkezi'nde Yüzme Kursları için yüzme havuzu gençlerin hizmetine sunuldu. Ayrıca İznik Gölü yıllar sonra kurslar sayesinde Optimistlere kavuştu.

İznik Yaz Spor Okulları 5-18 yaş arasında kayıt alırken 1.dönem olan Temmuz ayı dönemi kursları devam etmekte olup, 2.dönem olan Ağustos ayı dönemi için kayıtlar devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler