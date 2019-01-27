İznik'te Yaşanan Çevre Kirliliği İçin Yetkililer Harekete Geçti

Bursa'nın İznik ilçesindeki Karasu Deresi'nde yaşanan çevre kirliliğinin dün medyaya yansıması üzerine bugün Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bölgede incelemede bulunup, tutanak tuttu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Temizleme Ekipleri de bölgede temizlik çalışması yaptı.

İznik Gölü'nü besleyen derelerden biri olan Karasu Deresi'ne çifçilerin attığı zirai ilaçlar sebebiyle yaşanan çevre kirliliğinin dün haber yapılması üzerine Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bugün bölgeye gelerek, tutanak tuttu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Temizleme Ekipleri de dereye atılan atıkların temizlenmesi için çalışma başlattı. Bölgede yaşayanlar ise derenin temizlenmesinin tek başına yeterli olmadığını belirterek, denetimlerin yapılmasını istedi.

Kaynak: DHA