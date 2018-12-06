İznik'te Yaralının Kamyonetle Taşınması

Bursa Valiliği, İznik ilçesinde trafik kazası sonucu yaralanan kişinin kamyonetle taşınmasının, başka bir hasta taşıyan 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi sırasında, tüm uyarılara ve önleme girişimine rağmen çevredekilerin ikinci ambulansı beklememesi nedeniyle yaşandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bursa Valiliği, bazı internet sitelerinde yer alan "Ambulans Gelmeyince Kamyonet Kasasında Hastaneye Kaldırıldı" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu trafik kazası olayına, komuta merkezi tarafından İznik ilçesindeki iki ambulansın görevde olması nedeniyle en yakın başka bir ambulansın yönlendirildiği, bu sırada yatalak bir hastayı hastaneye sevk eden başka bir ambulansın, olay yerinden geçerken yaralıyı görerek durduğu aktarıldı.

Bu ambulans görevllerinin, yaralıya gerekli acil yardımı yaptığı ve sırt tahtasına aldığı, ambulansta başka hasta olduğu için yaralıya sırt tahtası üzerinde müdahaleyi sürdürerek, yönlendirilen ambulansın gelmesini beklediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinin çok karışık, vatandaşların panik halde olması ve 112 ekibi tarafından kaza mahalline başka bir ambulansın gelmekte olduğu söylenmesine rağmen, vatandaşlarımız yoldan geçen bir aracı çevirerek apar topar sırt tahtasıyla hastayı araca bindirmiştir. 112 ekibimiz tarafından ambulansın beklenmesi gerektiği konusunda vatandaşlar ikna edilmeye çalışılmış fakat o karmaşada ekipteki acil tıp teknisyeni de kazazedeyle birlikte araçla hareket etmiştir.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatılmıştır."